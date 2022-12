Oberbürgermeister besucht den Seniorentreff

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause besuchte OB Dr. Daniel Rapp den Seniorentreff wieder zum jährlichen Vortrag über die aktuelle Situation der Stadt Ravensburg. Die Stadt ist tragendes Mitglied unseres Vereins. Der Vorstandsvorsitzende Bernhard Steimle begrüßte den Redner und bedankte sich bei ihm und dem Gemeinderat für die personelle und materielle Unterstützung, ohne die der Seniorentreff sein umfangreiches Angebot für die Senioren der Stadt nicht bieten könnte. Dr. Rapp würdigte die Vielzahl der täglichen und wöchentlichen Veranstaltungen und die gelungene Bewältigung der Pandemie. In seinem Vortrag ging er im Wesentlichen auf die derzeitigen Krisensituationen ein, die auch die Stadt betrifft: Ukrainer Krieg mit Flüchtlingsströmen, rasante Inflation, explodierender Energiemarkt und Gasmangel sowie die drohende Klimakatastrophe. Beispielhaft erläuterte er an einem möglichen länger anhaltenden Stromausfall in der Stadt die Vorbereitungen von öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen zur Bewältigung solcher und ähnlicher Ereignisse.

Insgesamt müsse sich die Stadt auf eine Resilienz und Resistenz auch gegen wenig wahrscheinliche Vorkommen vorbereiten. Er relativierte allerdings die Not und Betroffenheit unserer heutigen Generation gegenüber ihren Vorgängern in Krieg und Nachkriegszeiten und Bevölkerungen in anderen Erdteilen. Interessant seine Feststellung, dass sich die Ravensburger Bevölkerung statistisch alle acht Jahre durch Zuzug und Abwanderung austausche. Was die Klimaproblematik angeht, so strebt die Stadt mehr „Grau“ = mehr Schatten, mehr „Grün“ = mehr Bäume und Fassadenbegrünung und mehr „Blau“ = mehr Wasser / Brunnen an. Er erläuterte diese Bestrebung an Beispielen einiger geplanter Projekte. In der anschließenden Diskussion wurde unter anderem die Situation und Sanierung in der Weststadt, die umstrittene Führung der Buslinie 3 und die Zuwanderung von Bibern im Stadtgebiet angesprochen.

Am Ende der sehr gelungenen Veranstaltung bedankten sich die Vorstände, Frau Ursula Höhn, Prof. Dr. Jürgen Lackmann, Bruno Unger und Bernhard Steimle bei unserem Oberbürgermeister.

Dieser ließ es sich nicht nehmen, beim anschließenden Umbau des Vortragssaales in einen Allzwecksaal durch Entfernung der Bestuhlung selbst Hand anzulegen.