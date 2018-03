Obdachlose sind gut versorgt

In den Städten Ravensburg und Weingarten hat es während der Eiseskälte in den vergangenen Tagen keinen erhöhten Andrang bei den Notunterkünften für Obdachlose gegeben. Auch Erfrierungen sind nach Angaben der Pressestellen nicht gemeldet worden. Unabhängig von der Jahreszeit ist die Nachfrage beim Dornahof Ravensburg aber konstant hoch.

In Weingarten befindet sich der Erfrierungsschutzraum in der Wolfegger Straße 33. Er bietet Platz für vier Schutzsuchende. Wie die Stadt Weingarten mitteilt, „kam es in den vergangenen Tagen zu keinerlei Auffälligkeiten hinsichtlich der extremen Minusgrade“. Weder in der Obdachlosenunterkunft in der Scherzachstraße noch im Erfrierungsschutzraum habe es Einweisungen gegeben, so Sprecherin Sabine Weisel.

Auch in Ravensburg sei die Aufnahme- und Handlungsfähigkeit zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt gewesen, sagt Pressesprecher Alfred Oswald. Ihm zufolge hat es in der Notunterkunft in der Florianstraße keine außergewöhnliche Nachfrage gegeben. Sechs Plätze für Männer und zwei für Frauen stehen dort zur Verfügung. Im Akutfall können die Kapazitäten erhöht werden.

Fast ausschließlich Männer haben den Erfrierungsschutzraum in Ravensburg genutzt. Dabei handelte es sich nach Auskünften der Stadt in der Regel um Personen aus der Region Ravensburg. Körperliche Beeinträchtigungen seien ihm nicht bekannt, so Pressesprecher Oswald: „Glücklicherweise haben die Personen keine Erfrierungen erlitten.“

Zusätzlich zu der Notunterkunft in Weißenau hält der Dornahof/Württemberger Hof auch tagsüber Angebote für Wohnsitzlose bereit, darunter Aufwärmstube und Tagesstätte. „Die Angebote sind bekannt“, so Oswald, „in Ravensburg muss niemand auf der Straße leben.“

Wie Stefan Metzger von der Fachberatungsstelle Dornahof Ravensburg informiert, seien im Laufe der Wintermonate 2017/2018 bislang 39 Hilfe suchende Personen untergebracht worden. 203 Übernachtungen waren es insgesamt. Doch gibt es laut Metzger unabhängig von der Temperatur und Jahreszeit eine konstant hohe Anfrage von Wohnsitzlosen.

Die Fachberatungsstelle bietet werktäglich eine persönliche, fachliche und individuelle Beratung und Unterstützung an. „Die Einweisung von Menschen in den Erfrierungsschutzraum findet von Montag bis Donnerstag, 18 bis 19 Uhr, durch unser Fachpersonal statt“, berichtet Sozialpädagoge Metzger. Außerhalb dieser Zeiten ist die Polizeidienststelle als einweisende Behörde zuständig.