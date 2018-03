OB-Wahl: Zweite Bewerbung liegt vor

Für die Ravensburger Oberbürgermeisterwahl am 11. März ist bei der Stadtverwaltung eine zweite Bewerbung eingegangen. Das hat die Stadt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt.

Nach SZ-Informationen handelt es sich dabei um die Familienpflegerin Fridi Miller aus Sindelfingen, die bereits Ende Januar eine Kandidatur gegen den Amtsinhaber Daniel Rapp angekündigt hatte und nun offenbar ausreichend Unterstützerunterschriften gesammelt hat. Miller war am vergangenen Sonntag auch in Wolpertswende gegen Amtsinhaber Daniel Steiner angetreten und hatte dort 3,14 Prozent der Stimmen erhalten. Miller kandidiert nach eigenen Angaben allein bis März bei 50 verschiedenen Bürgermeisterwahlen. Die Bewerbungsfrist in Ravensburg endet am 13. Februar. Dann tagt der Gemeindewahlausschuss und entscheidet über die Zulässigkeit der Kandidaten.