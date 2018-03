OB Rapp will Ein-Euro-Ticket im gesamten Kreis

Vor der Wahl des Ravensburger Oberbürgermeisters am Sonntag, 11. März, hat die „Schwäbische Zeitung“ Leser aufgerufen, Amtsinhaber Daniel Rapp ihre Fragen zu stellen. Der OB hat wie folgt geantwortet:

Die Bürgerinitiative Bavendorf hat als priorisiertes Anliegen die Unterbindung des Schwerlastverkehrs von Oberzell über die K 7980 durch Bavendorf/Bremhag, vorbei an Schulbushaltestellen mit großer Gefährdung der Grundschulkinder. Wollen und wie wollen Sie dies unterbinden, auch nach Fertigstellung der B 30 neu?Wir wünschen ferner eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h durch Oberweiler bis zur Ortsgrenze Bavendorf.

In der Tat haben wir an den verschiedensten Stellen in unserem Stadtgebiet massive Verkehrsprobleme. Wir „versaufen“ regelrecht im Durchgangsverkehr. Insbesondere der gesamte Ost-West-Verkehr im südlichen Oberschwaben, der mitten durch unsere Stadt oder über Schleichwege, wie beispielsweise über Kemmerlang, über Adelsreute oder eben auch durch Bavendorf/Oberzell geht, ist eine riesige Herausforderung, die wir nachhaltig nur durch die Umlenkung dieser Verkehre über die B 30 Süd und durch den Molldietetunnel in den Griff bekommen können. Dass wir es geschafft haben, dass die B 30 Süd im Bau ist und dass der Molldietetunnel nun endlich in den sogenannten „vordringlichen Bedarf“ des Bundesverkehrswegeplans gekommen ist, ermutigt uns, daran weiter zu arbeiten und dafür zu kämpfen.

Konkret für die Kreisstraße 7980 Bavendorf – Oberzell bedeutet das: Ja, diese Straße muss nach Fertigstellung der B 30 Süd vom Schwerlastverkehr befreit werden. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, liegt es zwar nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt, aber ich werde mich dafür einsetzen, dass hier eine Tonnagenbegrenzung kommt. Auch die Möglichkeit einer Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Bereich ist dann neu zu prüfen. Der Einbau des Kreisverkehrs war ein Schritt in die richtige Richtung. Die Straße zwischen dem Gewerbegebiet Karrer und Untereschach wird nach der Fertigstellung der B 30 Süd außerdem eine Stadtstraße. Dort wollen wir dann – in eigener Zuständigkeit – den Verkehr massiv einschränken, insbesondere für LKW.

Wir brauchen darüber hinaus ein Gesamtkonzept für alle Verkehre in unserer Raumschaft. Deswegen machen wir uns gemeinsam mit Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg auf den Weg zu einem alle Verkehre integrierenden Verkehrsentwicklungsplan. Das Thema Sicherheit muss da neben den Themen Luftqualität, Optimierung und Neue Mobilität eine große Rolle spielen. Mehr Informationen finden Sie auf meiner Homepage www.rapp-fuer-ravensburg.de

Warum gibt es samstags kein 1-Euro-Ticket fürs Umland?

Die Einführung des 1-Euro-Tickets in Ravensburg ist ein voller Erfolg. Es nutzen nun fast doppelt so viele Menschen den Bus am Samstag wie zuvor. In der Tat wäre eine Übertragung dieses Erfolgsmodells auf das gesamte Kreisgebiet sehr sinnvoll. Gut für die Menschen, gut für die Umwelt. Und sicher auch gut für den Einzelhandel in den Städten im Kreis. Ich möchte mich daher im Kreistag dafür einsetzen: Ein Ein-Euro-Ticket am Samstag im gesamten Landkreis. Wir müssen überhaupt mehr auch für den überörtlichen ÖPNV machen. Beispielsweise brauchen wir einen gut getakteten Regio-Bus auf der Strecke Konstanz - Markdorf - Dürnast - Bavendorf - Ravensburg.

Was wird nun aus der Räuberhöhle? Ich bitte um eine definitive und explizite Auskunft.

Die Räuberhöhle ist Kult und muss erhalten werden. Wir haben sehr gute Gespräche mit dem Eigentümer geführt. Klare Aussage: Die Räuberhöhle bleibt auch nach der notwendigen Sanierung des historischen (und denkmalgeschützten) Gebäudes erhalten!

Was kann die Stadt tun, um der zunehmenden Vermüllung unserer Straßen und Plätze und Grünanlagen entgegenzuwirken?

Für die Vermüllung sind natürlich zunächst die verantwortlich, die ihren Müll einfach in die Gegend schmeißen. Ich frage mich manchmal schon, was diese Menschen für eine Erziehung genossen haben... Es ist also (auch) ein gesamtgesellschaftliches Thema. Unsere sympathische Kampagne „oifach sauberer“ zielt auch genau auf diese Sensibilisierung ab. Dafür ist die Stadt Ravensburg vor kurzem ausgezeichnet worden. Darüber hinaus wird sich die Stadt auch für den vermehrten Einsatz von Pfandsystemen einsetzen. Und dennoch wird natürlich immer etwas liegen bleiben. Wir haben daher bereits beschlossen, die Frequenz der Reinigungen ab diesem Frühjahr deutlich zu erhöhen. Denn nur eine saubere Stadt bietet die Aufenthaltsqualität, die wir (und unsere Gäste) erwarten und brauchen.

Wie gedenken Sie die Flüchtlinge in Ravensburg zu integrieren? Ich konnte hier noch keinen richtigen Ansatz erkennen, außer dass die Menschen Sprachunterricht und eine Unterkunft bekommen - damit ist es aber nicht getan. Immer wieder sprechen mich Menschen an, dass sie arbeiten möchten. Auch, um sich besser integrieren zu können?

Kaum eine Stadt ist die große Aufgabe, erst der Aufnahme, dann der Integration der Geflüchteten so konsequent angegangen wie Ravensburg. Hierfür bin ich vor allem den vielen, vielen ehrenamtlichen Helfern – in der Nachbarschaft und überall - enorm dankbar. Vom ersten Tag an haben wir die zugewanderten Kinder in die Schule geschickt und so unsere Sprache vom ersten Tag vermittelt – und das entgegen dem Wortlaut des Gesetzes. Ebenso bei Kindergartenkindern. Dort, wo zu Beginn die Integrations- und Sprachkurse knapp waren, hat die Stadt selbst mit Hilfe, beispielsweise der Volkshochschule, Sprachangebote umgesetzt. Heute sprechen fast alle Geflüchteten in dieser Stadt deutsch.

Ravensburg ist eben bei der Integration erfahren. Wir konnten in den letzten 50 Jahren Menschen aus Portugal, der Türkei, der ehemaligen Sowjetunion und dem ehemaligen Jugoslawien so in unserer Stadt integrieren, dass sie sich heute als Ravensburger fühlen. Nun geht es vor allem um die Integration in und durch Arbeit - hier arbeitet die Stadt eng mit dem Jobcenter zusammen. Mein Dank gilt den vielen Betrieben, die sich hier engagieren. Etliche Geflüchtete arbeiten bereits und zahlen auch Steuern. Dass es noch mehr werden, dafür werde ich mich weiter einsetzen.

Auch die Integration in unsere Wertegemeinschaft ist mir wichtig. Jeder Flüchtling bekommt bei seiner Ankunft von uns einen „Grundgesetz-Comic“ und eine „Gebrauchsanweisung für Deutschland“, in dem mit der Hilfe von Bildern die Grundrechte und die Grundpflichten, aber auch die Antwort auf Alltagsfragen anschaulich erklärt werden. Diese Medien wurden hier in Ravensburg entwickelt - genauso wie das Zeigeheft für Flüchtlinge „Point it“ für Alltagserledigungen und Alltags-Kommunikation ganz zu Beginn der Integration. Dieses Heft aus Ravensburg (entstanden in Kooperation von TAVIR und der Stadt) wird mittlerweile von Hunderten von Städten in Deutschland genutzt.

Warum gibt es in Ravensburg keinen Platz für die Jugend? Ein Jugendzentrum, in dem sich die Jugend wohl fühlt, Angebote zum Beispiel, um Musik zu machen, Vorträge, die die Jugend interessieren, gemeinsam an einem Projekt arbeiten, etc.

Ravensburg ist auch eine junge Stadt. Tausende Schüler und Studenten besuchen unsere Bildungseinrichtungen. Die Jugendlichen sind gerne hier, denn das Angebot ist vielfältig und in den letzten Jahren weiter ausgebaut worden. Drei große Jugendhäuser - Jugendhaus Mitte, Weststadt und Am Schussendamm (www.jugend-rv.de) -, eine tolle Musikschule, Jugendtheater, unsere Stadtbücherei, unser Jungendinformationszentrum Aha, Skatepark und Street-Workout-Park sind nur wenige Schlagworte, um dieses enorme Angebot zu zeigen.

Durch die Kulturkonzeption wissen wir aber, dass es noch offene Wünsche gibt: So fehlt es beispielsweise an Proberäumen für junge Bands. Daran müssen wir arbeiten. Wichtig ist mir, dass die Jugendlichen selbst über ihren Bedarf an Angeboten befragt werden. Die Jugend weiß nämlich am besten, was sie braucht. Daher werden wir den Beteiligungsprozess „Jung in Ravensburg“ durch Jugendhearings im Jahr 2018 fortsetzen. In diesem Zusammenhang freut es mich, dass unser Schülerrat als offizielles Beteiligungsgremium den Gemeinderat und auch mich bei jugendrelevanten Fragen unterstützt. Und weggehen und was erleben kann man in Ravensburg – denke ich – ganz gut. In jedem Alter.

Die Stadt bekommt wegen der Grenzüberschreitung von Stickstoffdioxid einen Luftreinhalteplan. Warum soll trotzdem beispielsweise die Bebauung an der Weißenauer Halde in einem (bis zum Verkauf an das Siedlungswerk) privaten Waldgebiet durch die Stadt genehmigt werden? Es sollen 32 Wohneinheiten (keine Sozialwohnungen!) in voraussichtlich acht Gebäuden auf einer baugeologisch riskanten Hanglage entstehen. Sie werden durch Vernichtung von zusätzlichem Baum- und Waldbestand die Luftqualität im Schussental gefährden.

Die Stickstoffdioxid-Grenzüberschreitungen sind ein ernst zu nehmendes Problem. Sie betreffen die stark belasteten Durchgangsstraßen. Denn dort fahren Tausende von Fahrzeugen (in der Wangener Straße und Wilhelmstraße fahren täglich etwa 30 000 Autos und damit entsprechend viele Dieselfahrzeuge, unter anderem auch viel Schwerlastverkehr).

Die beste Lösung für dieses Problem ist natürlich die Herausnahme des Durchgangsverkehrs mit Hilfe des Molldietetunnels. Dafür müssen wir weiter kämpfen. Aber darauf können wir nicht warten. Und auch nicht auf den Luftreinhalteplan des Landes. Wir müssen jetzt etwas tun. Und das tun wir auch: Wir wollen beispielsweise 120 Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Stadt schaffen. Wir wollen durch ein Nahwärmenetz in der Altstadt eine Alternative zu den dort noch bestehenden Ölheizungen schaffen. Und wir wollen das Radfahren durch eine Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer wesentlich attraktiver machen. Allein für die Fahrradinfrastruktur werden seit diesem Jahr jährlich 200 000 bis 300 000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Die Belastung durch Stickoxide nimmt (das wurde ebenfalls gemessen) nach wenigen Metern von der Emissionsquelle spürbar ab. So haben wir in der Grüner-Turm-Straße bereits keine Grenzwertüberschreitung mehr feststellen können. In der Weißenauer Halde, einem Wohngebiet mit einer weit geringeren Verkehrsbelastung, werden die Grenzwerte daher nicht überschritten. Aber Nachverdichtungen sind – egal wo – auch aus anderen Gründen immer (und immer mehr) genau zu hinterfragen und zu prüfen: Bund und Land fordern die Städte auf, mögliche Innenentwicklung einer Außenentwicklung vorzuziehen. Wir in Ravensburg gehen diesen Weg ja schon lange: Drinnen vor Draußen. Aber Nachverdichtungen lösen bei vielen betroffenen Nachbarn oft Ängste und Sorgen aus. Sie fragen sich zum Beispiel: Welche Auswirkungen hat das auf meine Lebensqualität? Wird mein Grundstück dadurch an Wert verlieren? Können meine Kinder durch den zusätzlich zu erwartenden Verkehr noch auf der Straße spielen? Wie wird die Baustellenabwicklung funktionieren? Gibt es Erfahrungen mit dem schwierigen Baugrund?

Auf all diese Fragen muss die Stadt gute Antworten im Planungsverfahren finden. Deshalb ist es die Pflicht der Stadt, alle Innenentwicklungsprojekte sorgfältig zu begleiten. Es muss die richtige Balance gefunden werden. Bei diesem Projekt hat der Planungsprozess zum Beispiel dazu geführt, dass nicht, wie zuerst beabsichtigt, rund 50 Wohneinheiten entstehen, sondern 32. Zudem wurden die Stellplätze anstatt auf eine, auf zwei Tiefgaragen verteilt. Damit verteilt sich auch der zusätzliche Verkehr auf zwei Straßen.

Der Vorhabenträger wird außerdem schon aus eigenem Interesse auf gute Partner, vom Baugrundgutachter bis hin zum Rohbauunternehmen, achten. Der Vorhabenträger hier ist das Siedlungswerk, ein erfahrenes und verlässliches Unternehmen. Dieses ist darüber hinaus auch einer der Gründungspartner in dem städtischen Bündnis für bezahlbares Wohnen. Selbstverständlich wird es auch bei diesem Bauvorhaben die Vorgaben des Bündnisses erfüllen. Ein Teil der Wohnungen wird dort also auch zu unterdurchschnittlichen Mieten angeboten werden.

Ganz grundsätzlich gilt in Ravensburg: Die Möglichkeiten der Nachverdichtung stoßen in manchen Quartieren an ihre Grenze: Eine weitere Nachverdichtung würde zu einer Verschlechterung der Lebensqualität der dort bereits Wohnenden führen. Das darf nicht passieren. Deswegen haben wir beispielsweise in der Federburgstraße durch Bebauungspläne einer weiteren übermäßigen Nachverdichtung einen Riegel vorgeschoben. Und wenn ein alter Baum fällt, ist das ein großer Verlust - vor allem in der dicht besiedelten Innenstadt. Ist dies im Einzelfall nicht zu vermeiden, sollte zumindest ein neuer Baum gepflanzt, also ein Ausgleich geschaffen werden. Mehr Informationen zu den Themen Luftqualität, Verkehr und Stadtentwicklung finden Sie auf meiner Hompage www.rapp-fuer-ravensburg.de