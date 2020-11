OB Daniel Rapp erntet harsche Kritik für Entscheidung ohne Rücksprache mit dem Gemeinderat

Noch ist völlig offen, wie und ob die Sternsinger in der Corona-Pandemie von Tür zu Tür gehen können. Unabhängig davon stellt sich die Frage: Ist es noch zeitgemäß, Kinder schwarz zu schminken? Das Kindermissionswerk der katholischen Kirche in Deutschland – es organisiert die Sternsinger-Aktion federführend – empfiehlt, darauf zu verzichten. Die Pfarrer in der Region sehen dagegen keine Probleme in dem Brauch.

Das Schminken der Heiligen Drei Könige hat nichts mit Rassismus zu tun.