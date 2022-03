Nuss- statt Narrenbaum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In schwierigen Zeiten den Mut nicht zu verlieren ist eine bemerkenswerte Eigenschaft. Wenn schon keine Fasnacht stattfinden kann, dann wenigstens etwas Gutes tun. So handelten die Narren der Zunft Narren-Au Weißenau. Statt eines Narrenbaums setzten sie am Bromigen Freitag zusammen mit der Stefan-Rahl-Grundschule einen Nussbaum auf der schulischen Streuobstwiese. Begleitet von der Klasse 1a wurde der Baum unter viel Beifall gepflanzt. Schulleiter Hohl-Pfleghar dankte der Zunft und deren Vertreterin Frau Pichotta ganz herzlich für diese großartige Spende und die tolle gemeinsame Aktion. Diese Spende hilft mit, den Bestand der wertvollen Streuobstwiese zu erhalten. Normalerweise stehen eher Apfelbäume auf den heimischen Streuobstwiesen. Nussbäume sollen dem Klima-Stress durch die Erderwärmung aber wesentlich besser gewachsen sein als Apfelbäume.