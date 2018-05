Nur wenige Unterschriften gegen Tempo 30

Von Schwäbische Zeitung

Zwei Männer sind in den vergangenen Tagen in zahlreiche Boote in Konstanz eingebrochen, haben sich dort betrunken und Geld und Kleidung gestohlen. Dann trafen sie den Besitzer einer weiteren Yacht.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag und auch am Montag und Dienstag wurden im Yachthafen Konstanz an der Seestraße und im BSB-Hafen zahlreiche Boote von von unbekannten Tätern betreten und durchsucht. Das meldet die Wasserschutzpolizei.

Übernachtet Laut Meldung sei davon auszugehen, dass sich die Täter zumindest auf einem ...