Unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Dienstag kurz nach 13.30 Uhr in der Meersburger Straße in Ravensburg. Ein 18-jähriger Toyota-Fahrer bog aus der Königin-Katharina-Straße ein und missachtete die Vorfahrt eines 39 Jahre alten VW-Fahrers, so die Polizei. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.