Nur noch ein Sieg fehlt dem EV Ravensburg

Im letzten Heimspiel der Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga Südwest hat der EV Ravensburg an diesem Freitag mit einem Sieg gegen den SC Bietigheim-Bissingen die Chance, vorzeitig das Ticket für die Play-offs zu buchen. Anpfiff in der CHG-Arena ist um 20 Uhr. Mit dem 6:3-Sieg in Zweibrücken haben die Oberschwaben ihre Ausgangssituation wieder wesentlich verbessert. Noch aber hängt den Ravensburgern die magere Punkteausbeute der vergangenen Wochen nach.

Mit drei Punkten gegen den amtierenden Meister wäre der EV Ravensburg aber sicher durch. Der EVR könnte sich dann in den verbleibenden Partien in Hügelsheim und Stuttgart sogar darauf konzentrieren, das Heimrecht für die erste Runde und womöglich sogar in einem Finale zu sichern. Bei einer Niederlage am Freitag würde das Rechnen wieder losgehen. Dann könnten sowohl Eppelheim als auch Bietigheim den EVR noch abfangen.

Die Gäste aus dem Ellental haben sich nach einem mäßigen Saisonstart wieder nach vorne gearbeitet. Mit acht Punkten Rückstand, aber auch einem Spiel weniger als Ravensburg, stehen die Bietigheimer derzeit auf Platz fünf. Der Meister wird in Ravensburg alles daransetzen, diesen einen Platz noch gutzumachen. Mit dabei ist mittlerweile wieder Marco Windisch. Der Stürmer ist seit Jahren beständig einer der besten im Bietigheimer Dress, war zuletzt jedoch lange verletzt. Nach nur fünf Spielen hat er bereits wieder acht Punkte auf dem Konto. Auf ihn wird zu achten sein. Genauso wie auf den Topscorer der Gäste, den erst 20 Jahre alten Lukas Traub. Er belegt derzeit Platz sieben in der Liga.

Noch in anderer Hinsicht ist das Spiel laut Mitteilung bemerkenswert. Leistet sich Bietigheim 14 Strafminuten mehr als Ravensburg, kommt es zu einem Wechsel am Ende der Fairplay-Tabelle. Bietigheim hat bisher 389 Minuten kassierte, der EVR 402. In Marcel Göttfert haben die Bietigheimer den Strafbankkönig der Liga in ihren Reihen. Die Häme auf Ravensburger Seite sollte sich aber in Grenzen halten, denn von den Top 10 auf der Strafbank sind vier vom EVR.