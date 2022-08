Nur noch drei Mannschaften sind in der Kreisliga A1 ohne Punktverlust

Die Spiele des dritten Spieltags: SGM Waldburg/Grünkraut – SV Wolpertswende (Fr, 18.30 Uhr, in Grünkraut), SV Wolfegg – SG Aulendorf, SV Weingarten II – TSG Bad Wurzach (Fr, 19 Uhr), SV Reute – TSV Eschach II (Sa, 17 Uhr), FG 2010 WRZ – SV Ankenreute (in Riedhausen), SV Haisterkirch – TSV Berg II, SGM Fronhofen/Fleischwangen – SV Vogt, FV Molpertshaus – TSB Ravensburg (So, 15 Uhr).