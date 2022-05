Nur ein Sieg hilft dem TSV Eschach weiter

Der TSV Eschach tritt am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Ostrach an. Die Ausgangslage ist klar: Nur ein Sieg hilft den Eschachern im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga wirklich weiter.

Die Gedanken an eine mögliche Niederlage schiebt Eschachs Trainer weg. „Für uns ist wichtig: Wir haben noch drei Spiele – gewinnen wir diese drei Spiele, bleiben wir in der Landesliga“, sagt Philipp Meißner. „Schussenried hat uns den Gefallen getan, gegen Dettingen Punkte liegenzulassen – wir haben also alles noch in der eigenen Hand.“

Der Trainer weiß natürlich, was für hohe Erwartungen seine Spieler an sich selbst haben – das Training der beiden vergangenen Wochen war daher eher auf das Motto „Spaß statt Druck“ aufgebaut. „Ich muss gerade auch die jüngeren Spieler im Blick haben“, meint Meißner. „Ich kann ihnen den Druck nicht völlig nehmen – will ich auch gar nicht – aber ich kann ihn reduzieren.“

In einem ist sich der Trainer vor der Partie in Ostrach sicher: „Die Jungs werden voll motiviert in die Partie gehen.“ Die Eschacher müssen nach dem Bilderbuchstart in die Abstiegsrunde mit neun Punkten und 15:0 Toren aus drei Spielen einen Rückschlag verarbeiten, was die Ergebnisse anbelangt: zwei Punkte und 4:5 Tore lautet die Bilanz der jüngsten drei Partien. Von einem Einbruch will Meißner nicht sprechen: „Es haben immer die letzten zehn Prozent gefehlt – für ein Siegtor gegen Ochsenhausen oder für ein 2:0 gegen Kehlen zum Beispiel.“ Das soll in Ostrach nicht wieder passieren: „Wir brauchen auf dem Platz die volle Konzentration von jedem einzelnen.“ Meißner muss allerdings auf wichtige Pfeiler in seinem Team verzichten: Julian Frommherz, der als Kapitän im zentralen Mittelfeld zu einer absoluten Konstante geworden ist, ist wie Julian Jehle privat verhindert – der Wonnemonat Mai schlägt mit Junggesellenabschieden und Hochzeiten zu. Dazu fehlt in Niklas Rummler aufgrund einer Erkrankung der Mann, der dem TSV vor zwei Wochen mit einem Treffer in der Nachspielzeit einen Punkt in Kehlen gerettet hat.

„Wir werden das kompensieren“, sagt Meißner. In der Startelf wird für Frommherz wohl Linus Kleb wie in Kehlen auf die Sechs rücken – Kleb schätzt Meißner auch besonders wegen seiner Rolle als Antreiber und Kommandogeber auf dem Platz. Auf den so frei werdenden Platz in der Innenverteidigung wird aller Voraussicht nach Michel Eitel rücken.