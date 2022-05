Nur ein Euro Eintritt in Museen einmal pro Monat

Einmal im Monat an einem Freitag kostet der Eintritt ins Kunstmuseum Ravensburg und ins Museum Humpis-Quartier ab sofort jeweils nur noch einen Euro. Den verbilligten Eintritt in die beiden städtischen Museen gibt’s zum ersten Mal in dieser Woche am Freitag, 6. Mai. Weitere Termine sind dann der 3. Juni, 15. Juli, 5. August, 2. September, 7. Oktober, 25. November und 2. Dezember 2022. Außerdem gewähren die beiden städtischen Museen einen Preisvorteil, wenn Besucherinnen und Besucher zuvor bereits das jeweils andere Museum besucht haben. In diesem Fall gibt es einen 50-prozentigen Rabatt. Die Vorlage des Eintrittbons eines der beiden städtischen Museen berechtigt in diesem Fall zum ermäßigten Eintritt im jeweils zweiten Museum. Der zweite Museumsbesuch muss innerhalb von vier Wochen nach dem ersten Museumsbesuch erfolgen. Der Rabatt gilt für die regulären und ermäßigten Eintrittskarten. Er ist nicht kombinierbar mit weiteren Rabattaktionen in den Museen und kann nicht auf andere Personen übertragen werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ravensburg.