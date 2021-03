Nur der Weltmeisterin muss Johanna Kneer gratulieren

Die Karatekämpferin Johanna Kneer vom KJC Ravensburg hat bei den Pro Sessions in Österreich mit der Weltspitze mithalten können. Kneer, die sich Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio machen kann, gewann in Wels die Silbermedaille.

In der Gewichtsklasse über 61 Kilogramm gelang der Ravensburgerin Johanna Kneer im ersten Wettkampf nach rund einem Jahr Wettkampfpause gleich der Sprung aufs Podest. Im Olympiamodus (Round-Robin-System) traf die 23-Jährige auf die besten Kämpferinnen ihrer Kategorie. Die ersten beiden Kämpfe gewann Kneer taktisch clever mit 2:1 gegen Evelin Hollo aus Ungarn sowie mit 3:1 gegen Lora Ziller aus Österreich. Im dritten Kampf stand die Ravensburger Sportsoldatin der Weltmeisterin von 2016, Alisa Buchinger, gegenüber. Nach drei Minuten Kampfzeit musste sich Kneer der Österreicherin 0:1 geschlagen geben.

Von dieser Niederlage ließ sich die KJC-Kämpferin beim Turnier in Wels aber nicht aus dem Konzept bringen. Gegen die Weltranglistenfünfte aus Italien, Clio Ferracuti, ging Kneer mit zwei blitzsauberen Fausttechniken zum Kopf in Führung und verteidigte diese bis zum Ende. Gegen die aktuelle WM-Dritte Miroslava Kopunova aus der Slowakei glänzte die Bundeskaderathletin laut Mitteilung mit einem schönen Tritt zum Kopf und siegte mit 4:2. Der sechste und letzte Kampf von Kneer endete wegen einer Verletzung der Slowakin Dominika Tatarowa vorzeitig mit 8:0. Hinter Buchinger gewann Kneer damit die Silbermedaille.

Mitte März geht es für Johanna Kneer zum Premier-League-Auftakt nach Istanbul. Die finale Phase der Olympia-Qualifikation beginnt im April.