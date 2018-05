Nullnummer im Topspiel

Nach dem 22. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A I kristallisiert sich mit Fronhofen, Wurzach und Vogt ein Spitzentrio heraus. Die SG Baienfurt verabschiedet sich nach dem nächsten Patzer aus dem Aufstiegsrennen. Blitzenreute steht nach einer Niederlage gegen Berg als erste Absteiger fest.

TSG Bad Wurzach – SV Fronhofen 0:0 (0:0). – Wurzach und Fronhofen bieten den Zuschauern ein zähes Spiel. Die Abtastphase zog bis in die Halbzeitpause und darüber hinaus bis zum Schlusspfiff hin. „Man merkte, dass die beiden Teams, die am besten gegen den Ball arbeiten, gegeneinander spielen“, sagte Wurzachs Trainer Roman Hofgärtner. In der Folge entstand auf beiden Seiten keine Torgefahr. Spannend wurde es nur bei Standardsituationen, welche im Endeffekt jedoch ebenfalls wenig Ertrag brachten. Die beiden Spitzenteams neutralisierten sich bis zum Schlusspfiff komplett und halten so den Aufstiegskampf spannend.

SG Baienfurt - SV Vogt 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Fabian Weggerle (63.), 1:1 Simon Sonntag (68.), 1:2 (88.). – SV Vogt dreht zweites Spitzenspiel in letzter Minute. In der ersten Halbzeit gestalteten beide Teams die Partie recht ausgeglichen, um Fehler zu vermeiden. In der zweiten Hälfte spielte Baienfurt aber mutiger auf, was nach 63 Minuten mit dem Führungstreffer belohnt wurde. Nur fünf Minuten später egalisierte der SVV die Führung aber. Zwei Minuten vor Spielende gelang Vogt mit dem 1:2 der entscheidende Lucky Punch.

SV Bergatreute – SV Reute 0:0 (0:0). Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte (SV Reute, 73.). – Reute verpasst es, ein rasantes Derby in Unterzahl zu entscheiden. Beide Mannschaften traten in der ersten Halbzeit mit offenem Visier gegeneinander an. Zuerst wurde dem SV Reute ein Tor aberkannt, danach verschoss der SV Bergatreute einen Foulelfmeter. Auch nach der Halbzeitpause hielt das Derby, was es versprach: beide Mannschaften lieferten sich einen unterhaltsamen Schlagabtausch. Der Platzverweis gegen Reute hatte fast keine Auswirkungen auf das Spielgeschehen. Im Gegenteil: Der SVR ließ noch einige Möglichkeiten bis zum Schlusspfiff ungenutzt.

SV Blitzenreute – TSV Berg II 0:1 (0:1). Tore: 0:1 Alexander Wackler (15.). – Berg besiegelt den Abstieg des SV Blitzenreute. Der favorisierte TSV Berg startete besser in die Partie und nutzte schon nach einer Viertelstunde eine Torchance zum Führungstreffer. Auch in der zweiten Hälfte spielte Berg überlegen. Blitzenreute hielt die Partie jedoch bis zum Schluss spannend.

FG 2010 WRZ – SV Wolfegg 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Pascal Erath (11.), 1:1 Arthur Schmidt (68.), 2:1 Martin Berenbold (74.). – FG 2010 dreht das Spiel gegen Wolfegg und schafft Abstand in Richtung Abstiegsplätze. Wolfegg fand besser ins Spiel und erzielte schon nach elf Minuten den Führungstreffer. Bis zum Halbzeitpfiff wurde das Spiel dann aber ausgeglichener. Nachdem die FG 2010 besser aus der Pause kam, gelang es ihr das Spiel binnen sechs Minuten zu drehen. Die knappe Führung rettete die FG in der Folge über die Zeit.

SG Waldburg/Grünkraut – SK Weingarten 2:2 (1:2). Tore: 1:0, 2:2 Florian Locher (7., 70.), 1:1 Umut Yertürk (29.), 1:2 Danso Alhaji (42.). – Weingarten holt einen wichtigen Punkt im Abstiegsrennen. Die Gastgeber starteten zunächst besser und gingen schnell in Führung. Vor der Pause drehte der SK das Spiel verdient. Nach dem Seitenwechsel spielte erneut die SG stärker auf und glich so zum verdienten 2:2-Endstand aus.

FV Bad Waldsee – FV Molpertshaus 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Dennis Hafner (5.), 1:1 Lars Stöckler (8.). – Bad Waldsee und Molpertshaus teilen sich wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Schon nach acht Minuten stand die Partie 1:1, denn beide Teams spielten ohne Rücksicht auf Verluste. Danach verflachte das Spiel, das keinen Sieger verdient hatte.