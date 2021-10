Novemberpredigten beschäftigen sich mit dem Thema Tod

Unter dem Motto „Todsicher“ standen die geplanten Fastenpredigten dieses Jahres, die nun als drei Novemberpredigten in der Liebfrauenkirche durchgeführt werden. Die Novemberpredigten finden jeweils sonntags, um 17.00 Uhr, am 7., 14. und 21. November statt.

Das Thema der ersten Predigt lautet: „Der Tod in der Kunst“. Prediger ist Thomas Knubben, der einst in Ravensburg das Kulturamt leitete und nun an der PH Ludwigsburg den Lehrstuhl für Kulturwissenschaft und Kulturmanagement innehat und als Autor bekannt ist. Er wird den Tod aus kulturell-künstlerischer Perspektive in den Blick nehmen.

Es folgt eine Predigt unter dem Motto: „Das Leben als letzte Gelegenheit“. Predigerin ist Marianne Gronemeyer, emeritierte Professorin für Soziologie, die vor vielen Jahren einen mehrfach aufgelegten Bestseller unter dem genannten Predigttitel schrieb. In ihrer Predigt wird sie darlegen, wie sich eine Gesellschaft verändert, wenn immer weniger Menschen die Hoffnung auf ein ewiges Leben teilen.

Den Abschluss am letzten Sonntag des Kirchenjahres bildet eine Predigt mit dem Titel: Sterben zwischen Machbarkeit und Schicksal. Predigerin ist Michaela Scheffold-Haid, gelernte Krankenschwester und Leiterin der Ambulanten Hospizgruppe Ravensburg. Sie wird aus ihrer reichen Erfahrung der Begleitung Sterbender und der Begleitung von Sterbebegleiterinnen und -begleitern schöpfen.

Alle Predigten sind durch einen kleinen gottesdienstlichen Rahmen mit passender Musik gestaltet. Die Bedingungen zur Teilnahme entsprechen denen des Besuchs von Gottesdiensten: kostenloser Eintritt, Abstand zwischen Haushalten, Tragen einer Maske und Registrierung.