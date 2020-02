„November In My Soul“ erzählt die Geschichte von Moby Dick

Im Theater Ravensburg präsentieren am Samstag, 22. Februar, um 20 Uhr der Schauspieler Bernd Wengert zusammen mit Michael Moraveks Band Planeausters im Stück „November In My Soul“ die Geschichte von Moby Dick nach Herman Melville.

Darin geht es um Ahab, den selbstherrlichen Kapitän eines dem Untergang geweihten Walfangschiffes, der seit er auf hoher See im Kampf mit dem legendären weißen Wal ein Bein verloren hat, von grenzenlosem Hass erfüllt ist. Von Rachegelüsten getrieben und ohne Rücksicht auf seine Mannschaft macht er sich auf die erbitterte Jagd nach seinem gespenstischen Widersacher. Der Schauspieler Bernd Wengert ist laut Ankündigung Ismael und Ahab zugleich, Erzähler und rachsüchtiger Kapitän. Über ein Jahr hat Michael Moravek, inspiriert von Melvilles Klassiker, Songs für das Theaterstück geschrieben. Karten gibt es beim Theater Ravensburg, Telefon 0751 / 23364 (Donnerstag bis Samstag 17 bis 20 Uhr) und im Internet unter www.theater-ravensburg.de.