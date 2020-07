Notfallpraxis zieht zurück ins St.-Elisabethen-Klinikum

Die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg für Erwachsene in Ravensburg zieht eigenen Angaben zufolge wieder zurück in das St.-Elisabethen-Klinikum (EK) der Oberschwabenklinik. Sie war aufgrund der coronabedingten Zugangsbeschränkungen der Klinik für einige Wochen in die Dreiländerklinik Ravensburg Praxis Dr. Kretschmer & Kollegen ausgelagert worden.

Ab Samstag, 1. August, nimmt die Notfallpraxis in neuen Räumen im EK ihren Betrieb wieder auf. Die Öffnungszeiten sind weiterhin Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 19 Uhr.

„Wir bedanken uns sehr bei Dr. Kretschmer und seinen Kollegen, dass sie uns vorübergehend aufgenommen haben“, wird der Notfalldienstbeauftragte Dr. Stefan Schäfer in dem Presseschreiben zitiert und weiter: „Doch nun sind im St.-Elisabethen-Klinikum Räume frei geworden, die nicht so zentral in der Klinik liegen, so dass wir wieder zurückziehen können.“ Diese Räume seien auch dafür geeignet, eine Fieberambulanz einzurichten, sollte dies bei ansteigenden Coronainfektionszahlen wieder notwendig sein.

Derzeit werden alle akut erkrankten Patienten ohne fieberhaften Infekt in der Notfallpraxis behandelt. Patienten mit Erkältungssymptomen sollen sich an ihren Hausarzt oder an eine Corona-Schwerpunktpraxis (CSP) wenden, von denen es im Kreis Ravensburg mehrere gibt. Die CSP stellen definierte Zeitslots für die Untersuchung, Behandlung und Abstriche von Covid-19-Verdachtsfällen zur Verfügung. So sei sichergestellt, dass alle Patienten bei Bedarf Abstriche erhalten.