Notdienst im Ravensburger Wahlamt steht bereit

Die Ravensburger wählen am Sonntag neben dem Europaparlament auch einen neuen Gemeinderat, in den Ortschaften neue Ortschaftsräte sowie die Vertreter des Wahlkreises Ravensburg im Kreistag. Für rund 6500 Briefwähler wurden in den vergangenen Wochen Briefwahlunterlagen ausgestellt. Bis einschließlich Freitag werden laut Stadtverwaltung im Bürgeramt im Rathaus und in den Ortsverwaltungen Eschach, Taldorf und Schmalegg noch Briefwahlunterlagen ausgegeben.

Ab Freitag, 14 Uhr, ist ein Notdienst im Wahlamt im Rathaus, Marienplatz 26 (Zimmer E.12), eingerichtet. Der kann auch dann noch weiterhelfen, wenn die angeforderten Briefwahlunterlagen nicht angekommen sind oder der Wähler etwa durch eine plötzliche Erkrankung das Wahllokal nicht persönlich aufsuchen kann.

Wer Briefwahlunterlagen für eine andere Person abholt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Auch am Samstag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr können in dringenden Fällen noch Briefwahlunterlagen ausgestellt werden. Damit die Stimmen noch gezählt werden, müssen die ausgefüllten Briefwahlkuverts bis spätestens Sonntag, 18 Uhr, im Wahlamt vorliegen.

Damit die Wähler ihre Stimmen für die Kommunalwahlen in Ruhe vergeben können, wurden an die rund 39 500 Wahlberechtigten die Stimmzettel bereits in den vergangenen Tagen zugesandt. Briefwähler haben die Unterlagen dadurch in den Kommunen häufig doppelt bekommen.