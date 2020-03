Notbetrieb: Die Ravensburger Tafel hat wieder geöffnet

Zweimal in der Woche, montags und donnerstags von 15 Uhr bis 17 Uhr öffnet der Tafelladen in der Ravensburger Herrenstraße mit einer Notbesetzung zusammengesetzt aus hauptamtlichen Personal und Ehrenamtlichen vom Roten Kreuz.

Auch in Zeiten, in denen viele Menschen durch die Ausbreitung des Coronavirus verunsichert sind, Vorräte anlegen und soziale Kontakte meiden, sind manche Menschen auf einen Notbetrieb der Ravensburger Tafel und die Solidarität anderer angewiesen, schreibt das Deutsche Rote Kreuz (DRK), welches den Laden betreibt, in einer Pressemitteilung.

„In der Krise trifft es die Schwächsten zuerst“

Denn nicht alle könnten sich einen langfristigen Vorrat an Lebensmitteln leisten. Aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage rechnet das DRK damit, dass sich die Zahl der Bedürftigen, zumindest temporär, erhöht. „In der Krise trifft es die Schwächsten zuerst. Gerade diesen Menschen wollen wir ein zuverlässiger Partner sein, der Ihnen bei der Bewältigung dieser außerordentlichen Situation hilft“, sagt Walter Lehmann, ehrenamtlicher Tafelleiter.

Das DRK hat sich zudem dafür ausgesprochen, die sonst notwendige Bedürftigkeitsprüfung die einer Einkaufsberechtigung vorausgeht, kulanter zu gestalten. So soll auch neuen Kunden schnell und unbürokratisch geholfen werden. Das DRK hat den ausstellenden Ämtern und Kooperationspartnern empfohlen, die Prüfung in der Corona-Krise auszusetzen und für einen begrenzten Zeitraum alle Anfragen von Hilfesuchenden nach Möglichkeit zu bewilligen. So soll sichergestellt werden, dass auch Bürger, welche nur kurzfristig auf eine Unterstützung angewiesen sind, bei der Ravensburger Tafel unbürokratische und schnelle Hilfe erfahren. „Die Bürger brauchen gerade jetzt unsere beherzte, unkomplizierte Hilfe“, so Gerhard Krayss, DRK-Geschäftsführer.