Notbetreuung an Schulen und Kitas eingerichtet

Gemäß einer Mitteilung des Kultusministeriums Baden-Württemberg findet in der Woche vom 11. bis zum 15. Januar kein Präsenzunterricht an den Ravensburger Schulen statt. Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 7 werde deshalb eine Notbetreuung eingerichtet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ravensburg.

Voraussetzung für die Notbetreuung ist, dass beide oder der alleinerziehende Erziehungsberechtigte entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein Hochschule oder Schule besuchen, an der sie eine Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben. Hierbei komme es nicht darauf an, ob die Tätigkeit in Präsenz oder von zu Hause aus verrichtet wird, schreibt die Stadt.

Mit dem Schreiben richtet das Ministerium einen Appell an die Erziehungsberechtigten, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich sei, so die Stadt. Eltern haben bereits am Donnerstag, 7. Januar, von der jeweiligen Schule per E-Mail ein Anmeldeformular erhalten. Die Anmeldung muss bis Freitag, 8. Januar, um 12 Uhr, bei der jeweilgen Schule erfolgen.

Wie die Stadtverwaltung in einer weiteren Pressemitteilung schreibt, bleiben laut Kultusministerium auch die Kindertagesstätten im Land noch bis 17. Januar geschlossen, danach werde die Lage neu bewertet. In Ravensburg werde für Kita-Kinder an den regulären Öffnungstagen der Kitas eine Notbetreuung eingerichtet. Eine Berechtigung auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte oder Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten. Dies gilt laut Pressemitteilung für Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Homeoffice-Arbeitsplätze. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung, teilt die Stadt mit.

Alle Eltern werden derzeit angeschrieben, denn die Anmeldung eilt: spätestens am Montag, 11. Januar, vor Betreuungsbeginn müssten den Kitas die Anmeldungen vorliegen. Eine Buchung der Notbetreuung an einzelnen Tagen oder Wochen sei nicht möglich. Abschließend appelliert die Stadtverwaltung an die Eltern, die Notbetreuung nur zu nutzen, wenn tatsächlich keine andere Möglichkeit der Betreuung besteht.