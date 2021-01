Notbetreuung an Ravensburger Schulen eingerichtet

Gemäß einer Mitteilung des Kultusministeriums Baden-Württemberg findet in der Woche vom 11. bis zum 15. Januar kein Präsenzunterricht an den Ravensburger Schulen statt. Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7 werde deshalb eine Notbetreuung eingerichtet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ravensburg.

Voraussetzung für die Notbetreuung ist demnach, dass beide oder der alleinerziehende Erziehungsberechtigte entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein Hochschule oder Schule besuchen, an der sie eine Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben. Hierbei komme es nicht darauf an, ob die Tätigkeit in Präsenz oder von zu Hause aus verrichtet wird, schreibt die Stadt.

Mit dem Schreiben des Ministerium werde jedoch ein Appell an die Erziehungsberechtigten gerichtet, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich sei, so die Stadt.

Eltern haben bereits am Donnerstag, 7. Januar, von der jeweiligen Schule per E-Mail ein Anmeldeformular erhalten. Die Anmeldung muss bis Freitag, 8. Januar, 12 Uhr, bei der Schule erfolgen.