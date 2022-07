Notarztwagen für Babys

An 365 Tagen besteht am St. Elisabethen-Klinikum rund um die Uhr eine Einsatzbereitschaft, die kranke Neugeborene und Frühgeborene aus den Geburtskliniken der Region oder auch nach Hausgeburten abholt. Denn erkrankte Neugeborene oder Frühchen benötigen laut der Oberschwabenklinik einen möglichst schonenden Transport und auch spezielle Notfallmaßnahmen, etwa Rettungswagen mit Transportinkubatoren. Seit kurzem ist der seit 2012 benutzte Baby-Notarztwagen in Ravensburg modernisiert worden

Unter anderem sei die Luftfederung des Fahrgestells optimiert und ein elektrischer Tragentisch eingebaut worden. „Nun kann der Transport selbst von sehr kleinen Frühgeborenen noch behutsamer durchgeführt werden“, sagt Carsten Bölke, Leitender Oberarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche am St. Elisabethen-Klinikum. Mit neuen, nestähnlich aufgebauten Sicherungssystemen würden die kleinen Patienten vor den Folgen eines Unfalls geschützt. „Durch den technischen Fortschritt können nun sogar zwei Einsätze gleichzeitig stattfinden, da die Inkubatoren auch auf die meisten herkömmlichen Rettungswagen der Region passen“, erläutert Bölke.

Pro Jahr werde der Baby-Notarztwagen etwa 160 Mal alarmiert, einige der Einsätze sind Verlegungen in andere Kliniken. Etwa fünf Mal pro Jahr würden Neugeborene von der OSK aus mit einem Rettungshubschrauber nach Tübingen oder Mannheim verlegt. Die beiden Transportinkubatoren der Kinderklinik seien so konzipiert, dass sie auch im Hubschrauber sicher funktionieren.