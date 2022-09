Nosferatu-Spinne breitet sich in Region aus: Wie gefährlich ist sie wirklich?

Aktuell wird viel über sie gesprochen, mancher hat sie sogar schon mit eigenen Augen gesehen: Die Nosferatu-Spinne wird in Deutschland heimisch. Laut dem Naturschutzbund (NABU) wird die Spinne, die eigentlich aus dem Mittelmeerraum stammt, immer häufiger auch in Baden-Württemberg gesichtet.

Laut dem Naturschutzbund sind Ängste vor einem Spinnen-Biss aber unbegründet. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Woher kommt die Nosferatu-Spinne?

Die Nosferatu-Spinne gehört zu den Kräuseljagdspinnen und stammt eigentlich aus dem Mittelmeerraum. Weil in Deutschland die Temperaturen immer mehr ansteigen, fühlt sich die Spinne aber auch hierzulande wohl.

Bereits 2005 wurde sie erstmals in Deutschland nachgewiesen. Es wird vermutet, dass die Spinne von Menschen eingeschleppt wurde und sie sich mithilfe des Güter- und Warenverkehrs entlang des Rheins über den Westen Deutschlands verbreitet hat.

Wo findet man die Nosferatu-Spinne und was frisst sie?

Die Nosferatu-Spinne hält sich laut NABU vor allem an Hauswänden, Terrassen und Gartenhäuschen auf. Sie braucht kein Netz, um zu jagen. Stattdessen verfolgt sie ihre Beute und stößt dann blitzartig vor. Ihre Beute sind vor allem kleine Insekten, wie Kellerasseln.

Der Spaichinger Nils Reiser hat eine Nosferatu-Spinne bei sich zu Hause gefunden. (Foto: Regina Braungart)

Wo wurde die Nosferatu-Spinne gesichtet?

In Baden-Württemberg wurde sie vor allem in Karlsruhe und Pforzheim, aber auch in Stuttgart, Tübingen und im Bodenseeraum entdeckt. Unter anderem auch im Raum Überlingen-Salem, Ravensburg-Meckenbeuren, Friedrichshafen-Immenstaad und in Konstanz.

Der Nabu hat ein Online-Portal eingerichtet, um die Spinnen-Sichtungen, am besten mit Foto, zu dokumentieren. Damit wollen die Forscher erfassen, wie sich die Spinne in Deutschland ausbreitet.

Warum heißt sie Nosferatu-Spinne und wie groß ist sie?

Wegen ihres Musters auf ihrem etwa ein bis zwei Zentimeter großen, haarigen Körper mit kräftigen Beinen, wird die Spinne mit Nosferatu verglichen. Die Zeichnung auf ihrem Rücken erinnert an die Figur aus dem Film von 1922.

Die Beinspannweite des ausgewachsenen Tiers liegt bei etwa fünf Zentimetern. Zum Vergleich: Die weit verbreitete Große Winkelspinne erreicht eine Spannweite von bis zu zehn Zentimetern. Wenn die Nosferatu-Spinne sich bedroht fühlt, zeigt sie ihre Kieferklauen als Drohgebärden.

Was ist dran an den Gerüchten über einen gefährlichen Biss?

Der NABU gibt Entwarnung. Eine übermäßige Angst vor der Spinne sei unbegründet. „Ganz klar, das sieht natürlich anders aus, wenn man unter Arachnophobie leidet“, sagt Spinnenexperte Robert Pfeifle vom NABU Baden-Württemberg. „Nähert sich etwas so Großes wie ein Mensch, wird auch die Nosferatu-Spinne nicht angreifen, sondern versuchen zu fliehen. Wird sie in die Enge getrieben, kann es vorkommen, dass sie zu beißen versucht.“

Sie könne zwar mit ihren Beißwerkzeugen die Haut durchdringen. Und so wie alle Spinnen hat sie Gift, um Beutetiere zu betäuben. Die Folgen eines Bisses für den Menschen sind in der Regel, wenn keine Allergie vorliegt, jedoch ähnlich wie bei einem Bienen- oder Wespenstich.

Was tun, wenn man eine Nosferatu-Spinne in der Wohnung findet?

Wer im Haus ein Exemplar entdeckt, kann es laut NABU entweder dort lassen oder genau wie andere Spinnen nach draußen setzen. Ein Gefäß über sie stülpen, einen Karton dazwischen schieben und die Spinne nach draußen befördern ist die Empfehlung des Fachmanns.

Sinkende Temperaturen und steigende Luftfeuchtigkeit bringen auch Spinnen dazu, sich ins Warme und Trockene zurückzuziehen. Deshalb kommen sie im Herbst eher in die Häuser.

Der NABU bittet, die ungeliebten Nützlinge nicht zu töten und sie im Notfall lebend vor die Tür zu setzen. Spinnen sollten nicht mit dem Staubsauger eingesaugt und auch nicht mit Pantoffeln oder Zeitungen „traktiert“ werden.