Noch immer ist unklar, warum Thomas Mett starb

Noch immer gibt es keine Hinweise zum rätselhaften Tod des Studenten Thomas Mett. Dessen Taekwondo-Trainer Antonio Barbarino hatte mehr als 100 Plakate in Ravensburg und Umgebung verteilen lassen, in der Hoffnung, jemanden zu finden, der den 19-Jährigen aus Ilmenau (Thüringen) nach seinem Verschwinden am 25. Januar noch gesehen hat.

Am 10. März war die Leiche von Thomas Mett in einem abgelegenen Waldstück bei Adelsreute (bei Bavendorf) gefunden worden. „Bislang haben die Plakate nichts ergeben, was uns weiterbringt“, sagt Antonio Barbarino. Noch warten er sowie Familie und Freunde des Toten auf das chemisch-toxikologische Gutachten der Polizei. Dadurch könne herausgefunden werden, ob Mett vor seinem Tod unter Drogeneinfluss oder ähnlichem stand. Auch nach der Obduktion hat die Polizei keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen feststellen können.

Für Antonio Barbarino ist nichts in diesem Fall schlüssig, „sondern merkwürdig und mysteriös.“ Wortlos zu verschwinden sei nicht die Art seines Schülers gewesen. Verdächtig sei auch, dass das Notebook, das Smartphone und eine teure Schweizer Uhr des Toten bei dessen Fund unauffindbar gewesen sind.