Noch freie Plätze im Digitallabor Museum

Im Workshop „Digitallabor Museum – Wie Daten Dingen ein längeres Leben verleihen“ sind noch wenige Plätze frei. Am ersten Workshop, der am 3. August startet, kann noch eine Person teilnehmen. Im zweiten Workshop ab dem 10. August können sogar noch vier Kinder und Jugendliche ab acht Jahren teilnehmen. Das teilt das Museum Humpisquartier mit. Der Kurz dauert jeweils von 10 bis 12 Uhr und ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an mhq@ravensburg.de oder Telefon 0751 / 82820.