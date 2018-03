Der TSV Eschach muss in der Fußball-Landesliga am Montag um 15 Uhr beim FV Altheim antreten. Eschachs Trainer Stefan Krause will mit seinem Team an die Leistung der zweiten Halbzeit gegen den FV Ravensburg II anknüpfen.

„Die hohe Niederlage beim VfB Friedrichshafen hat uns den Mut genommen – das war in der ersten Halbzeit gegen den FV zu sehen“, analysiert Krause. Das Derby ging zwar verloren, aber der Trainer konnte sich im zweiten Durchgang über eine klare Steigerung seiner Mannschaft freuen. Trotzdem: „Wir müssen wieder besser gegen den Ball arbeiten“, fordert der Coach. „Außerdem ist das gute Aufbauspiel, das wir in den ersten Partien des Jahres gezeigt haben, verloren gegangen.“

Sechs Punkte aus vier Spielen – die Bilanz der Eschacher liest sich immer noch ordentlich. „Es hat sich nicht viel geändert“, meint Krause. „Wir haben immer noch 14 Endspiele.“ Das erste gleich am Montag bei Aufsteiger FV Altheim. Die Altheimer, die so furios in die Saison gestartet waren, haben im Jahr 2018 ein Problem: Sie haben aus ihren drei Spielen im neuen Jahr noch keinen Punkt geholt und nur ein Tor geschossen. Plötzlich ist die Abstiegszone nah – drei Punkte Vorsprung hat der FVA noch auf den TSV Eschach.

Von der Spielanlage her sind sich die beiden Teams durchaus ähnlich: „Altheim hat ein sehr gutes Umschaltspiel. Sie bringen den Ball schnell in die Spitze“, weiß Krause. Weil seine Mannschaft dieselben Qualitäten hat, hält es der Trainer nicht für ausgeschlossen, dass sich die Kontrahenten am Montag weitgehend neutralisieren. Krause geht davon aus, dass beide Teams erst einmal tief stehen, um keine Gegentore zu bekommen. „Standards vermeiden“, ist denn auch eine der Ansagen Krauses an sein Team. Und: „Das wird eher ein Geduldsspiel.“

Geduld muss der Coach auch mit seinen Verletzten haben: Mit der Flügelzange Thomas Reutlinger/Florian Locher kann Krause weiterhin nicht planen. Die Knöchelverletzung von Patrick Kapellen ist zwar wohl weniger schlimm als bei den letzten Malen, ob der Stürmer auflaufen kann, ist aber noch unklar. Immerhin: Außenverteidiger Lucas Böning ist wieder an Bord.