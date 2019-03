Im Arbeitsbereich Rosenharz bauen junge Männer der Liebenau-Teilhabe holzgezimmerte Nistkästen. Ganz bewusst entschied sich der Bund für Umwelt und Naturschutz BUND für die Kooperation mit einer sozialen Einrichtung. Die Nistkästen für den Garten können in der BUND-Geschäftsstelle in der Leonhardstraße 1 in Ravensburg erworben werden.

„Es ist wichtig, dass die Behausungen so gestaltet sind, dass sie von den Vögeln angenommen werden“, betont Manuel Schiffer vom BUND. Umweltberater Günter Tillinger von der BUND-Ortsgruppe Ravensburg-Weingarten begleitet das Projekt.

Der Arbeitsbereich Rosenharz beschäftigt Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Richard Weiland, Fachkraft für Arbeit und Bildung, teilt das Bohren, Sägen oder Schmirgeln so ein, dass jeder bei der Produktion mitmachen kann. Das Holz bezieht die Werkstatt aus regionalen Wäldern. Weiland achtet bei der Bauweise auf eine Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit.

Das Besondere an den Nisthilfen ist laut Mitteilung ihre individuelle Gestaltung. „Die Größe des Einfluglochs und die Innenmaße müssen stimmen, um gezielt bestimmten Vogelarten eine komfortable Nisthilfe zu bieten“, sagt Schiffer. So brauchen Fledermäuse andere Behausungen als Sperlinge oder Kleiber. Zusammen mit Tillinger entwickelte Weiland Pläne weiter, damit die neuen Nistkästen noch hochwertiger und langlebiger sind. Nun kann man die Nistkästen zum Reinigen auch von außen öffnen. In der BUND-Geschäftsstelle werden Gartenbesitzer auch beraten, wie und wo sie die Nistkästen anbringen sollen.