Nina Sachs und Luca Vogt sind im Becken in Topform

Vier Medaillen mit schnellen Zeiten haben Schwimmer Luca Vogt vom 1. SC Ravensburg und seine Vereinskollegin Nina Sachs bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Fächerbad in Karlsruhe geholt. Beide Ravensburger schwammen in Karlsruhe persönliche Bestzeiten.

Erstmals fanden die baden-württembergischen Meisterschaften auf der Langbahn am dritten Wochenende im Juli statt. In den Jahren vor der Corona-Krise war dieses Wochenende traditionell für die getrennt stattfindenden württembergischen und badischen Meisterschaften reserviert gewesen. Für vier Ravensburger Schwimmerinnen und Schwimmer und den SCR-Trainer Magnus Tulburean ging es bei schönem Wetter nach Karlsruhe ins Hallenbad. Luca Vogt (Jahrgang 2001) musste sich in der offenen Klasse durchsetzen, Nina Sachs (2005), Maximilian Kubalek (2005) und Menno Popken (2007) starteten in ihren jeweiligen Altersklassen.

Luca Vogt zeigte sich in Karlsruhe gerade auf den Sprintstrecken in sehr guter Form, wie sein Trainer überaus zufrieden berichtete. Über 100 Meter Schmetterling verbesserte Vogt seine persönliche Bestmarke um 15 Hundertstel auf 57,52 Sekunden. Im offenen Finale steigerte er sich erneut und kam in 56,98 Sekunden zur Silbermedaille. Nina Sachs unterbot über die 100 Schmetterling ihre Bestmarke um fast zwei Sekunden auf 1:09,43 Minuten, als Vierte verpasste sie allerdings dennoch knapp einen Podestplatz. Auch Maximilian Kubalek belegte über 50 Meter Freistil den undankbaren vierten Platz, über die doppelte Distanz setzte er mit 57,35 Sekunden jedoch eine persönliche Bestzeit.

Über 50 Meter Rücken zeigte Sachs dann eine ganze starke Leistung – sie gewann im Jahrgang 2005 die Silbermedaille in 32,85 Sekunden. Die Ravensburgerin unterbot ihre bisherige Bestzeit von 34,44 Sekunden deutlich. Vogt drückte in den Vorläufen ebenfalls seine Bestmarke über 50 Meter Rücken auf nun 27,85 Sekunden und qualifizierte sich für das Finale. Übrigens nur zehn Minuten, nachdem er über 50 Meter Schmetterling aus dem Wasser gestiegen war. In den offenen Finals, die laut Trainer Tulburean im Abstand von nur drei Minuten ausgetragen wurden, schwamm Vogt über 50 Meter Schmetterling zur Silbermedaille und anschließend über 50 Meter Rücken noch zu Bronze.