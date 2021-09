Nina Kesenheimer gewinnt drei Titel

Die Deutsche Islandpferde-Meisterschaft hat in diesem Jahr auf dem Gestüt Ellenbach in Kaufungen stattgefunden. Aus ganz Deutschland kamen mehrere Hundert Teilnehmer zwischen zehn und 21 Jahren zu dem Wettkampf. Auch zwei Mitglieder des Islandpferdesport-Fördervereins Ravensburg gingen an den Start und durften sich über gute Platzierungen freuen.

Nina Kesenheimer galt als eine der Favoriten in den Passdisziplinen. Die junge Reiterin aus dem Bundeskader zeigte gleich zwei Pferde in Topform und gewann den Meistertitel und die Silbermedaille. Im ersten Lauf legte sie mit Vidalin fra Hamraholi mit 7,00 Punkten die Messlatte hoch und lieferte sich ein spannendes Duell mit Leonie Gnad und ihrer Blidka vom Hofgut Retzenhöhe das mit nur 0,04 Punkten Unterschied endete. Mit ihrem Bundeskaderpferd Krummi vom Pekenberg sorgte Kesenheimer wenig später für ganz klare Verhältnisse. Mit einer Note von 7,50 holte sie sich den Titel mit großem Abstand. Im Speedpass gelang Kesenheimer noch einmal die Doppelspitze mit Vidalin und Krummi. Mit 7,69 Sekunden auf 100 Meter legte sie eine Zeit vor, die von den anderen Mitstreitern nicht zu toppen war. Auch im 150-Meter-Rennen war Krummi vom Pekenberg nicht zu schlagen. Insgesamt fuhr Nina Kesenheimer mit drei Meistertiteln, drei Vizemeistertiteln und vier Bronzemedaillen nach Hause auf den elterlichen Hof in Möllenbronn.

In der Kinderklasse startete Anna Krause mit ihrem jungen Thor von Möllenbronn. Es war ihr erster Start bei der Deutschen Jugendmeisterschaft – und der endete gleich mit einem Sieg in der Passprüfung. Im Fünfgang und in der Fünfgangkombi konnte sich Krause über einen Vizetitel freuen.