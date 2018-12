Nikolaus sorgt bei Kambly für glückliche Kinder

Auch in diesem Jahr sind die mitgebrachten Stiefel der Kinder, die ins Erlebniscafe Kambly in der Bachstraße kamen, vom Nikolaus gefüllt worden, was mit strahlenden Kinderaugen, sichtlicher Freude und sogar von dem ein oder anderen Kind mit einem Gedicht belohnt wurde. Bei der Aktion von Kambly in Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“ füllte der Nikolaus köstliches Gebäck und kleine Überraschungen wie ein Malbuch sowie Buntstifte für die Kleinen in ihre Stiefel.