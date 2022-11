Nikolaus der Caritas kommt in Ravensburg auf Bestellung

Der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht kehrt am Montag, 5. Dezember, wieder in zahlreichen Familien ein und startet auch dem Ravensburger Christkindlesmarkt einen Besuch ab. Erfahrene Teams des Familientreffs der Caritas Bodensee-Oberschwaben führen die Nikolausaktion durch. Wer sich für den Besuch von Nikolaus und Knecht Ruprecht erkenntlich zeigen möchte, kann dies in Form einer freiwilligen Spende tun. Die Spenden kommen der Kinderstiftung Ravensburg und somit auf direktem Wege wieder den Kindern zugute. Bestellen können Interessierte den Nikolaus für einen Besuch am 5. Dezember bei Ute Wolff-Pfund, Telefon 07542/5577997, oder bei Manuela Hofer, Telefon 07502/7238. Anmeldeschluss ist der 26. November. Weitere Infos gibt es im Familientreff, Telefon 0751/3625626 oder unter caritas-bodensee-oberschwaben.de.