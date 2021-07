Nikita Quapp kommt der NHL einen Schritt näher

224 Spieler wurden im NHL-Draft ausgewählt. Neben Nikita Quapp wurden auch die Deutschen Luca Münzenberger (Nummer 90, Edmonton Oilers) und Haakon Hänelt (Nummer 151, Washington Capitals) gezogen. Im vergangenen Jahr waren in Tim Stützle (Ottawa Senators) und Lukas Reichel (Chicago Blackhawks) zum ersten Mal zwei deutsche Spieler in der ersten Runde ausgewählt worden – Stützle sogar an Position drei, so hoch wie vor ihm nur Leon Draisaitl 2014. (sz)