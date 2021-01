Nikita Quapp aus Ravensburg feiert sein DEL-Debüt

Der erst 17-jährige Torhüter Nikita Quapp hat am Mittwochabend sein Debüt in der DEL gegeben. Quapp, der in dieser Saison bis dato bei den Kooperationspartner der Krefeld Pinguine in Ravensburg in der DEL2 und Lindau in der Oberliga Trainings- und Spielpraxis sammelte, wurde bei der 3:6-Niederlage der Pinguine gegen die Düsseldorfer EG im zweiten Drittel für Marvin Cüpper eingewechselt und ließ sein Potenzial aufblitzen. „Es war für Nikita nicht einfach, da er gestern erst zur Mannschaft hinzugestoßen ist und nicht klar war, ob Sergei Belov spielen kann. Für diese ganzen Umstände hat er ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte Krefelds Cheftrainer Mihails Svarinskis denden gebürtigen Ravensburger nach dessen Debüt. Quapps Einsatz war möglich geworden, weil das DEL2-Spiel der Towerstars gegen die Löwen Frankfurt wegen eines Corona-Falls bei den Hessen abgesagt worden war.