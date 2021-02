Niemand bewirbt sich für das Amt des Schmalegger Ortsvorstehers

Für die nach Taldorf gewechselte frühere Schmalegger Ortsvorsteherin Regine Rist ist noch keine Nachfolgerin oder Nachfolger in Sicht. Wie der stellvertretende Ortsvorsteher Hugo Adler zu Beginn der jüngsten Ortschaftsratssitzung bekanntgegeben hat, muss die Stelle erneut ausgeschrieben werden.

Rists Vorgängerin Manuela Hugger ist seit gut einem Jahr Bürgermeisterin in der Nachbargemeinde Berg. Sie löste dort Helmut Grieb ab, der sich seine kommunalpolitischen Sporen ebenfalls in Schmalegg verdient hatte und nach einer knapp gescheiterten Bürgermeister-Kandidatur in Aulendorf über zwei kurze Zwischenstationen den Rathaus-Sessel in Berg erobert hat. Griebs Nachfolger Anselm Neher wollte zunächst Bürgermeister in Bodnegg werden, war dann ein paar Jahre später erfolgreich bei seiner Kandidatur in der Bodenseegemeinde Sipplingen.

Schmalegger Stelle als Bürgermeister-Sprungbrett

Auf Neher folgte Markus Hugger. Er hatte sich zunächst vergeblich für das Bürgermeisteramt in der Nachbargemeinde Horgenzell beworben, war dann aber einige Jahre später zum Bürgermeister der Gemeinde Immendingen gewählt worden und bekleidet dieses Amt mittlerweile in Spaichingen. Den Sprung auf einen Bürgermeisterposten hatte auch Markus Huggers junger Nachfolger Mario Storz geschafft. Er amtiert jetzt in der Albgemeinde Engstingen. Daraufhin wollte Oberbürgermeister Daniel Rapp dem Bürgermeister-Sprungbrett in Schmalegg ein wenig von seiner Spannkraft nehmen, indem die Stelle von Voll- auf Teilzeit umgestellt wurde.

Rapps Kalkulation war, dass dieser Posten attraktiver würde für jüngere Frauen, die Familie und Beruf in Einklang bringen wollen, aber dabei lieber in Teilzeit arbeiten möchten. Eine solche Kandidatin hatte sich auch beworben. Doch der Ortschaftsrat entschied sich für Manuela Hugger, die bereits einschlägige Erfahrungen bei der Stadt Friedrichshafen vorweisen konnte und in Schmalegg gut vernetzt ist. Ihre Nachfolgerin Regine Rist bewarb sich nach nicht einmal einem Jahr Amtszeit auf die frei gewordene Vollzeit-Stelle in Taldorf. Daraufhin wurde die Stellenbeschreibung für Schmalegg wieder geändert.

85 Prozent Ortsvorsteher, 15 Prozent Datenschutz-Beauftragter

Es bleibt bei 85 Prozent für das Ortsvorsteheramt, aber verknüpft mit einer 15-prozentigen Tätigkeit als städtische(r) Datenschutz-Beauftragte(r). Für diese neu zugeschnittene Aufgabe sind allerdings keine Bewerbungen eingegangen. „Ein Interessent brachte nicht die erforderliche Qualifikation mit. Ein zweiter gab nach einem Vorgespräch keine Bewerbung ab“, berichtete Hugo Adler gegenüber der SZ. Ob dies am Zuschnitt der Stelle lag oder die besonderen Umstände der Corona-Krise eine Rolle gespielt haben, könne man nicht genau sagen.

Jedenfalls wird die Stelle jetzt nicht nur innerhalb Baden-Württembergs ausgeschrieben, sondern auch in Bayern. Jetzt hofft der stellvertretende Ortsvorsteher, dass er schon bald sein politisches Ehrenamt wieder auf das frühere Normalmaß reduzieren kann, zumal er das gesetzliche Rentenalter bereits erreicht hat.