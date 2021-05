Nicolai Placzek verlässt den FV Ravensburg

Der Fußball-Oberligist FV Ravensburg muss in der kommenden Saison erwartungsgemäß ohne Nicolai Placzek planen. Der Defensivspieler wird den Verein verlassen, weil er aufgrund seines Studiums wegzieht.

Placzek kam im August 2020 zum FV Ravensburg. Er hatte in den Jahren zuvor sowohl mit der Freiburger U17 als auch der U19 in der Bundesliga gespielt. Nach einer langen Verletzung kam Placzek quasi ohne Spielpraxis zum FV. In der Oberliga kam der 20-Jährige in der mittlerweile abgebrochenen und annullierten Saison aber immerhin auf zehn Einsätze, dazu stand Placzek auch in drei Verbandspokalspielen auf dem Platz. Seinen Abgang bezeichnet der Trainer und Sportliche Leiter Steffen Wohlfarth als „sehr schade, aber nachvollziehbar“. Placzek wäre laut Wohlfarth gerne in Ravensburg geblieben. Das Studium geht aber vor.