Nichts kann uns auseinanderreißen!

Der Song „Nothing Can Tear Us Apart“ wurde vom Allgäuer Produzenten Fabian Mróz für den Wettbewerb „Welcome to Europe 2021“ komponiert und der Sängerin SHIRLEY aus Ravensburg auf den Leib geschrieben. Mróz: „Auf Shirley bin ich bereits 2017 über Facebook aufmerksam geworden, nachdem die Luxuslärm-Sängerin Jini Meyer ein Handyvideo von Shirleys starker Gesangsperformance geteilt hatte. Ich habe daraufhin Kontakt zur damals 19-jährigen Newcomerin aufgenommen und sie als Sängerin für ein Queen-Tribute-Konzert engagiert. Für den neuen Contest-Song habe ich eine soulige Stimme für eine gefühlvolle Akustikballade gesucht und mich an unsere erfolgreiche Live-Zusammenarbeit erinnert, weil der Titel ja auch beim Wettbewerb live aufgeführt werden soll. Dafür habe ich 2 Versionen gemischt, eine poppige Version mit Streichern und Weltmusik-Elementen für eine Halbplayback-Auffführung sowie eine komplett akustische Version, die so auch live auf die Bühne gebracht werden kann.“

Produzent Fabian Mróz ist seit vielen Jahren als Musiker mit verschiedenen Bands sowie Solo als Singer/Songwriter schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Raum aktiv. Vor der Corona-Krise absolvierte er rund 80 Konzerte im Jahr 2019 bevor der Lockdown ihn erstmal zum Studiomusiker machte. Dort widmete er sich neuen Eigenproduktionen für ein weiteres „Mr. Fabulous“-Album (16. Studioalbum), produzierte Songs für seine Bandprojekte MEL und Rebekka Adam Band sowie der Arbeit an vielen Gemeinschaftsprojekten mit befreundeten Musikern (Tribute-Sampler Münchener Freiheit, „Sing a Song“).

Im Text von „Nothing Can Tear Us Apart“ (Nichts kann uns trennen/auseinanderreißen) geht es um das Gefühl des Zusammenhalts, das sowohl für eine enge Beziehung z. B. eines Liebespaares – aber auch die Beziehung der europäischen Ländern in schwierigen Zeiten stehen kann. Da wären Ereignisse wie der Brexit, AFD, Rechtsruck in vielen europäischen Ländern und natürlich die Coronakrise mit Querdenken-Bewegung.

Shirley beschreibt dieses Gefühl mit ihrer souligen, streckenweise zerbrechlichen Stimme, die dann aber im Refrain voller Überzeugung davon singt, dass auch wenn sich der Wind dreht („We don't fear the winds are turning the tide“) und die Kritiker lauter werden („We don't fear the faces turning“, „We don't listen to the crowd“) wir am Ende gestärkt aus der schweren Zeit hervorgehen und uns nichts auseinander bringen kann – Nothing Can Tear Us Apart!