Nicht jeder darf auf jeden Sportplatz

Einfach ein bisschen Basketball spielen wollten ein paar Jugendliche am Wochenende in Weingarten. Also suchten sie den Basketballplatz der Talschule auf. Doch ein zwei Meter hoher Zaun und ein Schild mit dem Hinweis „Unbefugten ist der Zutritt verboten“ versperrte ihnen den Weg. Unbeirrt schlenderte die Gruppe die Abt-Hyller-Straße entlang und stoppte an der Grundschule, an die ein großflächiger Bolzplatz angrenzt. Auch hier sahen sich die Jugendlichen vor Schloss und Riegel. Und als die Hobby-Sportler dann auch noch an den PH-Anlagen vor verschlossenen Türen standen, zweifelten sie stark an den öffentlichen Sportmöglichkeiten der Stadt Weingarten.

„Die Nutzung der Sport- und Spielgeräte der Schulanlagen, inklusive der jeweiligen Basketballkörbe, ist den Schülern vorbehalten. Auf dieses Hausrecht wird mit Schildern hingewiesen“, erklärt Jasmin Bisanz von der Stadt Weingarten auf Nachfrage der SZ und ergänzt: „Aufgrund von bereits vorgekommenem Vandalismus lehnen wir eine Öffnung der schulischen Sportstätten außerhalb des Schulbetriebs ab.“

Das Sportgelände der PH sei tagsüber geöffnet, werde abends aber ebenfalls abgeschlossen. Somit stellt sich den Hobby-Basketballern die Frage: Welche Sportmöglichkeiten bleiben Nicht-Vereinsmitgliedern in der Basilika-Stadt dann noch?

Stadt bietet viele Möglichkeiten

„Weingarten ist eine aktive und sportliche Stadt. Es ist der Stadtverwaltung daher wichtig, Sportlern verschiedener Altersgruppen Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung zu bieten, auch denjenigen, die nicht in Vereinen organisiert sind“, berichtet Bisanz. Daher sei Weingarten mit einer sehr guten sportlichen Infrastruktur ausgestattet, wie auch die folgende unvollständige Auflistung zeigt:

Skater und Biker: Die Skateranlage am Schulzentrum in der Brechenmacherstraße 19-21 ist für alle Interessierten ganztägig geöffnet. Für passionierte Biker hält die Stadt Weingarten eine Besonderheit bereit: Auf der Anlage in Nessenreben stehen Parcours unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, ein leichter Pump-Track, ein mittelschwerer BMX-Trail und eine schwerere Dirt-Line mit Sprunghügeln. „Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten zwischen BMX und Dirt und die natürliche Kulisse des Waldes machen die Anlage in der Region einzigartig“, schwärmt Bisanz. Die Anlage steht der Öffentlichkeit ganzjährig zur Verfügung. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Nordic Walking: Ebenfalls in Nessenreben (neben dem Freibad) befindet sich die Nordic-Walking-Strecke. Das Walking-Zentrum Weingarten umfasst vier vom Deutschen Skiverband zertifizierte Strecken mit insgesamt 27,2 Kilometern Länge. Seit 2007 findet auf der Strecke der Schussental-Nordic-Walkathon statt. Ein Waldsportpfad rundeT das Angebot in Nessenreben ab.

Basketball und Fußball: Öffentliche Basketballkörbe finden sich laut Auskunft der Stadt Weingarten in der Boschstraße/Finkenweg, im Lindenhofstadion und in der Leibnizstraße. Dort stellt die Stadt Hobby-Sportlern auch einen öffentlichen Fußballplatz zur Verfügung. Weitere Bolzplätze sind in der Kuenstraße, Kepler-/Junkersstraße, Boschstraße/Siemensstraße, Im Dörfle, Abt-Hyller-Straße/Waldseer Straße und in der Haslachstraße neben dem Eisschützenheim.

Die Zustände der öffentlichen Sportplätze wurden dabei nicht thematisiert. Eine Stichprobe in der Leibnizstraße zeichnete gleichwohl ein erschreckendes Bild: ein einsamer Basketballkorb, der über einer mit Schlaglöchern aufgerissenen Tartanbahn thronte und ein Fußballtor, das weit b des Spielfeldes an Bäumen angelehnt war.