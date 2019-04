Nicht angeleinter Kampfhund verletzt anderen Hund schwer

Ein als Kampfhund gelistetes Tier soll in Ravensburg einen Terrier angefallen und schwer verletzt haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Eine 56-jährige Frau war am Mittwoch, 3. April, gegen 16.15 Uhr am östlichen Stadtrand von Ravensburg, im Bereich Molldiete beziehungsweise St.-Christina-Hang, mit ihrem Hund, einem Terrier-Mischling spazieren. Den Hund führte die Frau ordnungsgemäß an der Leine. Sie traf im beschriebenen Bereich auf eine junge Frau, circa 25 Jahre alt, langes, schwarzes, teils hell aufblondiertes Haar, die am Waldrand auf einer Wiese saß, durch ihr Mobiltelefon abgelenkt war und nicht auf ihren Kampfhund achtete. Der Kampfhund war entgegen der Vorschriften nicht gesichert. Bei dem Kampfhund handelte es sich laut der vorliegenden Beschreibung um einen kräftigen American Staffordshire Terrier, vermutlich Rüde, dunkelbraunes oder braun-schwarzes Fell, Brustseite weiß. Als der Hund der Geschädigten auf den American Staffordshire Terrier reagierte, ging der Kampfhund sofort den Terrier-Mischling an, biss diesen in den Rücken und verursachte schwere Bissverletzungen, die tierärztlich zu versorgen waren.

Die Halterin des verletzten Hundes, durch den Vorfall selbst eingeschüchtert, fragte die junge Frau nach ihren Daten und erhielt eine Falschauskunft, was sich durch die späteren Ermittlungen der Polizeihundeführerstaffel Ravensburg herausstellte.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall, zu der Person der Hundehalterin oder zu dem beschriebenen Kampfhund selbst machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.