„Scheiß-Rutenfest“-Sticker in der ganzen Stadt – So reagieren die Ravensburger

Es herrscht Aufregung im eigentlich von „rueteliger“ Vorfreude geprägten Ravensburg. Seit Kurzem macht eine Protestaktion mit Stickern, verteilt über das gesamte Stadtgebiet, von sich reden. „Scheiß-Rutenfest“ nennt sich die provokante Aktion.

In blauweißem Druck skandiert der Aufkleber: „Scheiß Sexismus, Scheiß Patriarchat, Scheiß Patriotismus“. Dazu ein in Flammen stehender Mehlsack.

Gemischte Reaktionen

„Ungeheuerlich“ und „absolut geschmacklos“ sind die ersten Reaktionen einiger Passanten auf dem Ravensburger Gespinstmarkt. Weitere Reaktionen reichten von Gleichgültigkeit und der Forderung, dem Ganzen nicht zu viel Raum zu geben – bis hin zu sichtlicher Empörung.

„Ich bin zwar kein leidenschaftlicher Rutenfester, trotzdem empfinde ich diese Aktion als provozierend und wenig konstruktiv“, so der Rentner Hans Jürgen Eichhorn. „Das Rutenfest ist ein so schönes Fest, wer mitfeiern will, soll das machen und wer nicht, der kann ja wegbleiben“.

In dieselbe Richtung äußert sich auch Johannes Dietrich vom Tribike-Shop: „Es gibt natürlich auch Kritisierenswertes am Rutenfest, aber im Großen und Ganzen ist es doch ein friedliches Zusammenkommen der Stadtgesellschaft und für mich ein sehr wertvolles Fest.“ Sich so darüber auszulassen, missfällt ihm. Dennoch möchte er sich davon nicht die Vorfreude aufs Rutenfest nehmen lassen und die Sache auch nicht zu hoch hängen.

Absender unbekannt

Auch Reiner Bludau gibt zu bedenken, eine Tradition, wie sie das Rutenfest nun einmal ist, sollte gepflegt werden und wem das nicht passt, der brauche sich daran, nicht zu beteiligen. Das Ordnungsamt wies auf SZ-Nachfrage darauf hin, dass solche Aktionen generell nicht erlaubt sind.

Auch bei der Rutenfestkommission ist die Aktion wahrgenommen worden. Man möchte aber auch hier der Sache nicht zu viel Raum geben und sich stattdessen lieber den Festvorbereitungen widmen.

Wer hinter der Aufkleber-Aktion steckt, ist nicht bekannt.