Newsblog zu Sturm „Sabine“: Orkan erreicht die Region - Bahnverkehr weitgehend eingestellt

Wegen des Sturmtiefs "Sabine" hat der Deutsche Wetterdienst Unwetter-Warnungen für die Region herausgegeben. Wir halten Sie an dieser Stelle den Tag über mit den wichtigsten Informationen zur aktuellen Lage auf dem Laufenden.

Sturm-Höhepunkt in der Region am Montag zwischen 06.00 - 18.00 Uhr erwartet

Eltern können in Baden-Württemberg selbst entscheiden, ob ihre Kinder in die Schule gehen

Bodenseekreis, Kreise Sigmaringen, Biberach und Ravensburg wohl besonders betroffen

Bahnverkehr in Oberschwaben wird eingestellt

Wenn möglich, den Gang ins Freie vermeiden

Die aktuelle Lage im News-Ticker:

07.05 Uhr - Landstraße 280 zwischen Mettenberg und Laupertshausen gesperrt

Nach Angaben von Biberachs Feuerwehrkommandant Florian Retsch ist auch die Landstraße 280 zwischen Mettenberg und Laupertshausen derzeit gesperrt. Nahezu alle Feuerwehren im Kreis seien derzeit im Einsatz, so der Kommandant. Der Führungsstab des Landkreises Biberachs sei zusammengetreten.

06.55 Uhr - B312 zwischen Biberach-Jordanbad und Ringschnait gesperrt

Erste Bäume sind am Montagmorgen bereits im Biberacher Stadtgebiet umgestürzt. „Wir haben verschiedene Einsatzstellen“, sagt der stellvertretender Feuerwehr-Kommandant Florian Hofmann auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Bäume seien auf Autos, Straßen oder Laternen gestürzt. Derzeit ist die viel befahrene und im Berufsverkehr wichtige Straße, die B312 zwischen Biberach-Jordanbad und Ringschnait, komplett gesperrt.

Seit dem späten Sonntagabend ist die Integrierte Leitstelle im Landkreis Biberach personell verstärkt. Drei Disponenten nehmen Notrufe entgegen. Sollte es die Lage erfordern, könnten weitere Disponenten nachalarmiert werden, so Michael Mutschler, DRK-Geschäftsleitung Rettungsdienst, auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Damit die Leitstelle im Fall eines Stromausfalls weiter arbeiten kann, wurde eine mobile Notstromversorgung aufgebaut.

In Alarmbereitschaft sind auch die Feuerwehren im Landkreis Biberach. „Wir rechnen mit einer Vielschichtigkeit an Einsätzen“, sagte Biberachs Feuerwehrkommandant Florian Retsch.

06.45 Uhr - Vor allem Bahn-Pendler betroffen

Vor allem Bahnfahrer müssen sich am Montagmorgen auf starke Einschränkungen einstellen. Die privaten Betreiber Go-Ahead und Abellio fahren ihre ersten Züge frühestens ab 8.00 Uhr an und entscheiden dann je nach Wetterlage.

„Abellio empfiehlt seinen Fahrgästen (sofern möglich) am morgigen Montag auf Reisen zu verzichten“, teilte das Stuttgarter Unternehmen mit.

Go Ahead kündigte an, Strecken würden von DB Netz erst nach Erkundungsfahrten und eventuellen Reparaturarbeiten wieder freigegeben. „Es ist leider schon jetzt absehbar, dass die Störungen den ganzen Tag über andauern werden“, teilte der Betreiber mit.

Wegen des Wetters und der flächendeckenden Auswirkungen sei es nicht möglich, einen Ersatzverkehr mit Bussen zu realisieren.

Der Fernverkehr der Bahn bleibt bis mindestens 10.00 Uhr eingestellt.

06:40 Uhr - Sperre auf B313 Sigmaringen Richtung Stockach

Die B313 Sigmaringen Richtung Stockach ist wegen umgestürzter Bäume zwischen Mühlweiler und Hoppetenzell bis auf Weiteres gesperrt, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

06.30 Uhr - Bahn beginnt Erkundungsfahrten

Wie die Deutsche Bahn am frühen Morgen mitteilt, werden in Kürze erste Erkundungsfahrten entlang der Strecken. gestartet, um etwaige Schäden und blockierte Gleise zu beseitigen. "Soweit möglich wird der Verkehr im Anschluss an etwaige Reparaturarbeiten dann auf den derzeit gesperrten Strecken sukzessive aufgenommen", heißt es. Für den Fernverkehr sei mit einer Betriebsaufnahme nach jetzigen Stand nicht vor 10 Uhr zu rechnen.

06.00 Uhr - Schulfrei in Bayern, Eltern entscheiden in BaWü selbst

In den bayerischen Landkreisen Neu-Ulm und Lindau fällt am Montag flächendeckend der Unterricht aus, in Baden-Württemberg wird an einigen Schulen kein Unterricht stattfinden.

Das Kultusministerium von Baden-Württemberg stellt es Eltern frei, ob sie ihre Kinder heute in die Schule schicken oder nicht. Dazu heißt es:

"Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist. Falls der Weg zur Schule aufgrund extremer Wetterlagen vor Ort nicht zumutbar ist, können Eltern ihr Kind vom Unterricht befreien lassen. Die Schule ist in diesem Fall zu informieren."

Das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises empfahl Schülern, am Montag zuhause zu bleiben.

Informationen zum Unterricht am Montag finden Eltern in der Regel auch auf den Webseiten der jeweiligen Schulen.

05:45 Uhr - Bahnverkehr in Oberschwaben eingestellt

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und zunehmender Windstärken hat sich die Deutsche Bahn dazu entschieden, den Fernverkehr bundesweit bis mindestens Montag 10 Uhr einzustellen.

"Erst nach Schadaufnahme im Rahmen von Erkundungsfahrten und erforderlichen Reparaturarbeiten werden ab etwa 10 Uhr die Strecken für den Fernverkehr sukzessive wieder freigegeben", vermeldet die Bahn. Es sei absehbar, dass die Störungen "am Montag den ganzen Tag über andauern werden".

Von den Störungen ist somit auch der Regionalverkehr in Oberschwaben und Bayern betroffen. Der Zugverkehr des Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) wurde weitgehend eingestellt. Der Stopp gilt mindestens bis Montag 8 Uhr.

Die Deutsche Bahn hat unter 08000 99 66 33 eine Telefon-Hotline geschaltet. Informationen gibt es auch in der Bahn-App und auf der Webseite der Bahn.

05.30 Uhr - Sturm erreicht Süddeutschland

Orkantief "Sabine" hat weite Teile Deutschlands überquert - im Süden steht der schwere Sturm jetzt unmittelbar vor der Tür, das Unwetter wird hier in der ersten Tageshälfte erwartet.

In ganz Süddeutschland sind in tiefen Lagen einzelne Orkanböen (um 120 km/h) möglich, auf den Bergen teils die volle Orkanstärke (über 140 km/h). Im Süden müssen die Menschen gebietsweise mit Starkregen rechnen, zudem kann es in der Mitte und im Süden der Republik am Morgen kräftig gewittern. Das stürmische Wetter soll den Meteorologen zufolge in ganz Deutschland bis Dienstagabend anhalten.

"Sabine" ist laut DWD ein Winterorkan, wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie "Kyrill" (2007) oder "Lothar" (1999) werde "Sabine" nicht, hieß es im Vorfeld.