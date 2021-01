Newsblog: Südafrikanische Corona-Variante in Stuttgart nachgewiesen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 30.000 (284.407 Gesamt - ca. 247.800 Genesene - 6.618 Verstorbene)

Baden-Württemberg: ca. 30.000 (284.407 Gesamt - ca. 247.800 Genesene - 6.618 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 6.618

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 90,3

Baden-Württemberg: 90,3 Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 275.700 (2.134.936 Gesamt - ca. 1.807.500 Genesene - 51.870 Verstorbene)

: ca. 275.700 (2.134.936 Gesamt - ca. 1.807.500 Genesene - 51.870 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 51.870

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 111,1

Das Wichtigste auf einen Blick:

Zwölf Corona-Fälle an der LEA Sigmaringen (14.24 Uhr)

(14.24 Uhr) Südafrikanische Corona-Variante in Stuttgart nachgewiesen (13.52 Uhr)

nachgewiesen (13.52 Uhr) 12.257 Corona-Neuinfektionen und 349 neue Todesfälle (07.27 Uhr)

(07.27 Uhr) Polizei muss Parties in der Region auflösen (10.03 Uhr)

auflösen (10.03 Uhr) Ex-Verfassungsrichter bringt „Corona-Soli“ ins Gespräch (10.53 Uhr)

ins Gespräch (10.53 Uhr) Karoline Herfurth trauert um ihre Oma - und ist für konsequenteren Lockdown (12.49 Uhr)

++ Zwölf Corona-Fälle an der LEA Sigmaringen

(14.24 Uhr) Insgesamt zwölf von 324 Personen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen (LEA) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt das Regierungspräsidium am Sonntag mit.

Aufgrund mehrerer Corona-Fälle wurden alle Bewohner der LEA auf das Sars-Cov-2-Virus getestet. Ein Teil der erkrankten Geflüchteten wurde laut Regierungspräsidium noch am Samstag in die Isolierunterkunft nach Althütte-Sechselberg gebracht.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Südafrikanische Corona-Variante in Stuttgart nachgewiesen

(13.52 Uhr) In Stuttgart ist erstmals die zunächst in Südafrika entdeckte Coronavirus-Variante B.1.351 nachgewiesen worden. Entdeckt worden sei die Mutation bei einem Ehepaar, das Anfang Januar aus Südafrika nach Stuttgart zurückgekehrt sei, teilte die Landeshauptstadt am Sonntag unter Berufung auf das eigene Gesundheitsamt weiter mit.

Corona-Tests vor der Abreise aus Südafrika und unmittelbar nach der Einreise nach Deutschland seien zunächst zwar negativ ausgefallen. Doch im Laufe der folgenden Quarantäne hätten beide Eheleute milde Krankheitssymptome entwickelt. Abermalige Corona-Tests seien dann positiv ausgefallen. Laboruntersuchungen hätten in der Folge gezeigt, dass sich beide mit der zuerst in Südafrika entdeckten Corona-Variante angesteckt hätten.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Karoline Herfurth trauert um ihre Oma - und ist für konsequenteren Lockdown

(12.49 Uhr) Die Schauspielerin Karoline Herfurth („Fack ju Göhte“) wünscht sich mehr Konsequenz im Corona-Lockdown.

„Ich kann nicht verstehen, warum Kinder und Kultur in Isolation verbringen, während es Betrieben nur angeraten wird, den Lockdown ebenso konsequent zu leben“, schrieb die 36-Jährige am Samstagabend auf ihrem Facebook-Account. „Diese Pandemie und ihre Folgen können wir nur gemeinsam schaffen - und Regeln müssen für alle gelten.“

Herfurth ist im engsten Umfeld selbst von den Folgen der Pandemie betroffen. „Vor zwei Wochen ist meine Großmutter allein an Covid-19 gestorben“, schrieb sie. „Ich wünsche allen da draußen Mut und Kraft und Unterstützung.“ Die Folgen der Pandemie und die Trauer um die Toten „werden uns lange beschäftigen“.

Die Schauspielerin beteiligte sich an der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeregten Aktion #lichtfenster. „Ich stelle ein Licht in mein Fenster als Zeichen der Solidarität und zum Gedenken an geliebte Verstorbene.“ Die sei „ein kleiner Gruß in den Himmel, an meine geliebte Oma“.

++ Ex-Verfassungsrichter bringt „Corona-Soli“ ins Gespräch

(10.53 Uhr) Der ehemalige Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier hat einen Solidaritätszuschlag zur Tilgung der Corona-Schulden ins Gespräch gebracht, wie der Nachrichtendienst epd berichtet.

„Zur Finanzierung der deutschen Einheit ist ein Solidaritätszuschlag eingeführt worden. Ähnliche Spielräume hat der Gesetzgeber in der Corona-Krise und zu deren Bewältigung“, sagte der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Das Grundgesetz steht der Einführung eines Corona-Soli wie auch einer allgemeinen Steuererhöhung nicht entgegen.“

Nach dem Grundgesetz sei es möglich, die Bürger finanziell an den Lasten der Corona-Krise zu beteiligen, sagte Papier weiter. „Ob das über ein Lastenausgleichsgesetz wie nach dem Zweiten Weltkrieg oder über Steuern erfolgt, ist eine politische Entscheidung.“ Er würde eher dafür plädieren, die Corona-Schulden aus dem allgemeinen Steueraufkommen zu finanzieren.

++ Polizei muss Parties in der Region auflösen

(10.03 Uhr) Nach einem Hinweis am späten Samstagabend haben Beamte einen Grillplatz in Bad Wurzach überprüft. Diese stellten eine private Geburtstagsparty fest, einige Gäste ergriffen die Flucht. Gegen 16 bekannte Teilnehmer wird Anzeige wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung erstattet.

Auch in Gammertingen im Landkreis Sigmaringen musste die Polizei eine Geburtstagsfeier beenden.

++ 12.257 Corona-Neuinfektionen und 349 neue Todesfälle

(07.27 Uhr) Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 12.257 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 349 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI bekanntgab.

Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Sonntagmorgen bei 111,1. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.134.936 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 51.870. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.807.500 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Samstagabend bei 1,01 (Vortag: 0,97). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Mehr Einschränkungen ab Montag

(17.04 Uhr) - Das Land Baden-Württemberg hat seine Corona-Verordnung um die angekündigten Verschärfungen beim Infektionsschutz ergänzt — demnach gelten im öffentlichen Leben von Montag an teils noch größere Einschränkungen.

Wie aus der am Samstag veröffentlichten neuen Corona-Verordnung der grün-schwarzen Landesregierung hervorgeht, müssen ab Wochenbeginn beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr, im Einzelhandel und an der Arbeit medizinische Masken getragen werden. Alle Details dazu finden Sie hier.

++ Schulen rasch öffnen — Frauen-Union erhöht Druck auf Söder

(15.59 Uhr) - Die Frauen-Union in Bayern fordert von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine rasche Öffnung der Schulen - für Präsenzunterricht aller Abschlussklassen, aber auch für Wechselunterricht aller anderen Jahrgangsstufen. Damit erhöht sich der Druck auf den CSU-Chef, der die anhaltenden Schulschließungen in Bayern wegen der großen Sorge vor dem mutierten Coronavirus zuletzt verteidigt hatte.

Die Forderung geht aus einem am Samstag verbreiteten Positionspapier der Frauen-Union hervor, das eine schnelle Rückkehr in die Schulen allerdings unter der Einhaltung strenger Schutz- und Hygienekonzepte sowie einer klaren Teststrategie vorsieht. „Der Distanzunterricht in der aktuellen Form ist kein gleichwertiger Ersatz für Unterricht in den Klassenräumen“, heißt es in dem Papier.

Der bisherige Plan der Staatsregierung sieht vor, dass schon Anfang Februar unter anderem Abschlussklassen an Gymnasien und Berufsschulen zurück in die Schulen dürfen. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte vor wenigen Tagen die Hoffnung geäußert, dass Mitte Februar die Schüler zurück ins Klassenzimmer könnten.

++ Reihentestung nach Nachweis von Corona-Mutation in Bayreuth

(14.30 Uhr) - Nach dem Nachweis einer hoch ansteckenden Corona-Mutation in Bayreuth soll am Samstag mit Reihentestungen am dortigen Klinikum begonnen werden. „Wir wollen bis Montagabend möglichst alle Mitarbeiter testen“, sagte ein Sprecher des Klinikums. „Wir haben dafür extra drei Teststraßen aufgebaut und ein eigenes Buchungssystem entwickelt.“

Die überwiegende Mehrheit der mehr als 3300 Mitarbeitenden habe sich schon für einen Test angemeldet. Das Klinikum befürchtet nun, dass viele bald ausfallen könnten. „Wir sind vorbereitet, dass wir notfalls reagieren können“, betonte der Sprecher des Klinikums. Die Bundeswehr sei schon angefragt.

Die Mutation B.1.1.7 aus England wurde in Bayreuth erstmals bei einer Person nachgewiesen, die von einer Reise zurückgekehrt war. „Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Virustyp inzwischen im Klinikum angekommen ist“, hatte das Klinikum vergangenen Mittwoch mitgeteilt. Zuletzt sei die Zahl der Covid-19-Patienten stark angestiegen.

Der Virustyp ist im Krankheitsverlauf nicht gefährlicher, wohl aber deutlich ansteckender. Je nach Studie soll die Ansteckungsgefahr um 50 bis 70 Prozent höher liegen.

Sind Mutationen des Corona-Virus grundsätzlich gefährlich? Nein, erklärt Virologe Thomas Mertens in diesem Interview mit unserem Autor Daniel Hadrys. Sie könne es sehr wohl sein - aber es gibt sogar hilfreiche Mutationen von Viren.

++ FFP2-Maskenpflicht in Bayern: Kulanzwoche endet

(11.17 Uhr) - Die FFP2-Maskenpflicht in Bayern ist gut angelaufen. Zum Ende der Kulanzwoche hin, in der Verstöße noch ungeahndet blieben, ziehen Handel und Nahverkehr eine positive Bilanz.

Der bereits zu Beginn hohe Anteil an Menschen mit FFP2-Maske ist weiter gestiegen. Auch die Versorgung mit den Masken ist insgesamt weiter gesichert. Ab Montag drohen 250 Euro Bußgeld, wenn man ohne FFP2-Maske einkaufen geht oder den öffentlichen Nahverkehr nutzt.

Im öffentlichen Nahverkehr sind Menschen mit unzureichenden Masken offenbar sehr selten geworden. In Augsburg sprach man zum Ende der Woche von etwa einem Prozent und einer „fast vorbildlichen“ Situation. In München bemerkte die U-Bahn-Wache nach Auskunft der Stadtwerke kaum noch Menschen mit Stoffmasken. In Nürnberg liegt der Anteil von Menschen mit FFP2-Maske laut Verkehrsgesellschaft inzwischen bei rund 98 bis 99 Prozent.

In allen drei Städten stieg der Anteil über die Woche hinweg an. Ab Montag sollen Menschen ohne FFP2-Maske in Augsburg bei Kontrollen den Nahverkehr verlassen müssen. Bußgelder können allerdings nur Polizei und Ordnungsdienst verhängen, wie es auch aus München heißt.

Aus dem Innenministerium heißt es: „Selbstverständlich wird die Bayerische Polizei auch die Einhaltung der FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV verstärkt kontrollieren, neben den Kontrollen durch die Betreiber der öffentlichen Verkehrsmittel.“ Wer mit einer unzureichenden Maske erwischt wird, kann aber zumindest ein Stück weit auf Milde hoffen: Deren Tragen kann laut Innenministerium bei der Bemessung eines Bußgeldes berücksichtigt werden.

Die neue Regelung hat teilweise zu erhöhten Preisen für FFP2-Masken und Engpässen in einzelnen Geschäften geführt. Die Versorgung ist aber gesichert, wie Innenministerium, Handelsverband und Apothekerverband versichern.

++ Ab Montag: Neue Corona-Regeln in Vorarlberg

(11.15 Uhr) Am Montag, 25. Januar,treten weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in Vorarlberg in Kraft: Der Mindestabstand zwischen Menschen an öffentlichen Orten wird von einem auf zwei Meter erhöht, in einigen Bereichen ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Neben den Personen, die im Gesundheits- und Pflegebereich tätig sind, müssen sich künftig weitere Berufsgruppen verpflichtend wöchtentlich einer Antigen-Testung unterziehen.

Das Tragen einer FFP2-Maske (oder einer gleichwertigen bzw. höherwertigen Maske) wird in fast allen öffentlichen Bereichen Pflicht, insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften.

Die Maßnahmen des Landes wie die Erhebung von Kontaktdaten in Gastronomiebetrieben und das Verbot der Abholung von Speisen und Getränken in Schigebieten bleiben weiterhin in Kraft.

Unterdessen sind auch neue Impfzahlen aus dem österreichischen Bundesland in der Region bekannt geworden. Mit Stand Samstag wurden bereits 12.404 Impfdosen in Vorarlberg verabreicht. Die Erstimmunisierung wurde in 48 der 49 Pflegeheime im Land bereits abgeschlossen werden. Nach aktuellem Stand liegt die Impfquote bei den Pflegenden derzeit bei über 50 Prozent, jene der BewohnerInnen bei rund 80 Prozent.

++ Corona-Rettungsschirm für mittelgroße Unternehmen mäßig nachgefragt

(10.30 Uhr) - Die Nachfrage nach dem vom Land Baden-Württemberg aufgespannten Corona-Rettungsschirm für mittelgroße Unternehmen ist bisher mäßig. Seit dem Start des Beteiligungsfonds im Dezember gebe es nur einen vorläufigen Antrag und darüber hinaus vier „konkrete Interessenbekundungen“, teilte das CDU-geführte Landeswirtschaftsministerium auf Anfrage mit.

Das Programm richtet sich an Firmen mit mindestens 50 und maximal 250 Mitarbeitern, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Es geht es darum, dass das Land sich etwa als stiller Gesellschafter in Firmen einkauft oder Nachrangdarlehen gewährt, um pandemiebedingte Eigenkapitalverluste teils wieder auszugleichen.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums bezeichnete den Beteiligungsfonds als „Ultima Ratio“ für unter Druck geratene Firmen aus dem Südwesten — man freue sich, wenn nicht allzu viele Unternehmen von diesem letzten Mittel Gebrauch machen müssten, sondern wenn diesen etwa mit anderen Unterstützungsprogrammen geholfen werden könne. Das Land und der Bund haben diverse Hilfsprogramme aufgestellt.

++ Wenn Alte nicht den Weg zum Impfen schaffen

Was tun, wenn Senioren noch zu Hause wohnen - aber zu betagt sind, um den Weg ins Impfzentrum zu schaffen? Simon Nill hat aufgeschrieben, wie ein Vorzeigeprojekt des Roten Kreuz im Allgäu das Problem lösen soll. Hier lesen Sie den ganzen Text.

++ Pornografie in Online-Unterricht von Sechstklässlern eingespielt

(9.33 Uhr) - Bei einer Cyber-Attacke während des Online-Unterrichts für Sechstklässler in Heidelberg haben Unbekannte pornografische und rechtsradikale Inhalte eingespielt. Die Leitung der betroffenen Realschule habe sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls am Freitagvormittag die Polizei informiert, wie diese mitteilte. Der Online-Unterricht findet aktuell wegen der in der Pandemie geschlossenen Schulen statt.

Zusätzlich zu dem pornografischen und rechtsradikalen Material seien Musikvideos eingespielt worden, hieß es. IT-Experten der Polizei hätten nun die Ermittlungen übernommen. Auch die Spezialisten des Staatsschutzes ermitteln.

Bereits am Donnerstag waren ähnliche Vorfälle in Hessen und Bayern bekannt geworden. Dort waren Nacktbilder beziehungsweise pornografische Darstellungen in Lernplattformen von Grundschülern aufgetaucht. In einem Fall im hessischen Florstadt hat sich ein Unbekannter in eine Videokonferenz eingewählt, die Lehrerinnen rausgeworfen und Pornografie gezeigt.

Im bayerischen Mainburg verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zur Lernplattform einer Grundschule. Eine Achtjährige habe während des Online-Unterrichts Bilder eines nackten Mannes angezeigt bekommen, teilte die Polizei mit.

++ Schleppender Impfstart in Ehingen

(09.32 Uhr) 1170 Impfdosen bekommt das Kreisimpfzentrum Ehingen pro Woche. Doch die meisten Dosen werden in Pflegeheimen verimpft. Ein kleiner Rest im Kreisimpfzentrum - und noch können dort keine Termine gebucht werden. Hier lesen Sie, wie es in Ehingen weiter gehen soll.

++ Nachfrage nach Notbetreuung wächst — Kritik von Lehrern und Erziehern

(9.30 Uhr) - Angesichts weiter steigender Zahlen von Kindern in der Notbetreuung schlagen Baden-Württembergs Lehrer- und Erzieherverbände Alarm. In sehr vielen Kitas und Grundschulen gebe es eine Auslastung von 60 bis 70 Prozent, erklärte ein Sprecher des Verbands Bildung und Erziehung (VBE). „Dies ist dann in der Tat eine Öffnung durch die Hintertür. Der Infektionsschutz wird hierdurch konterkariert.“ Die Gewerkschaft Verdi bemängelte, dass Kitas durch die unverbindlichen Regelungen faktisch die ganze Zeit offen seien - mit Teams in voller Besetzung.

Das Kultusministerium nennt weit niedrigere Zahlen: Der Anteil der Schüler in der Notbetreuung sei zuletzt um etwa ein Drittel gestiegen und liege landesweit bei etwa 15 Prozent. Bei Kitakindern seien es zwischen 25 und 50 Prozent. Über diese Zahlen hatten zuvor auch „Stuttgarter Zeitung“ und die „Stuttgarter Nachrichten“ berichtet.

Bund und Länder hatten sich am Dienstag darauf verständigt, den Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis zum 14. Februar zu verlängern. Baden-Württembergs Landesregierung plant jedoch eine schrittweise Öffnung von Kitas und Grundschulen ab dem 1. Februar, sofern die Infektionszahlen das zulassen. Für Kita-Kinder und Schüler der Klassen 1 bis 7 gibt es aber schon vorher wie bislang die Möglichkeit einer Notbetreuung. Die Voraussetzungen dafür sind recht vage formuliert, was bei Verbänden auf Kritik stößt.

Das Kultusministerium sperrt sich jedoch gegen strengere Regelungen. Nicht nur Eltern in systemrelevanten Berufen könnten auf eine Betreuung ihrer Kinder zwingend angewiesen sein, betonte eine Sprecherin.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹