New Yorker Band spielt in der Zehntscheuer

Die New Yorker Country-Rockband Her gastiert am Freitag, 15. Februar, 20 Uhr, in der Zehntscheuer. Wie die Veranstalter miteilen, galoppiert die Band in ihren Shows durch ein Programm, das als Gebräu aus Country, Southern Rock, HipHop und Cajun-Euphorie gelten kann. Zentral bei Her ist Sängerin Monique Staffile. Sie verfügt laut Mitteilung über eine prägnante Stimme und verführt jedes Publikum. Dank ihrer stilistischen Flexibilität und Dynamik kann sich Staffile irgendwo zwischen Dolly Parton und Lady Gaga verorten, verkörpert sie doch eine Mischung aus Rock Vamp, Biker Lady und Femme Fatale. Karten für 18 Euro/ermäßigt 16 (ZS-Mitglieder 14) gibt es bei der Tourist-Info, dem Musikhaus Lange und der „Schwäbischen Zeitung“.