Neuwiesener Grundschüler als Nikoläuse

Dass dies gelingen kann, zeigten die Kinder der Grundschule Neuwiesen. In Bollerwägen, Fahrradanhängern und großen Tüten brachten sie Weihnachtsgeschenke zum Ravensburger Tafelladen in der Herrenstraße. Bereits Mitte November initiierten die Schulsozialarbeiterin und eine Lehrerin das Projekt.

Der Wunsch war, Familien, die am Existenzminimum leben, das Weihnachtsfest zu verschönern. In einer Spendenaktion wurden an der Schule gepackte Päckchen oder Einzelspenden gesammelt. Die Hilfsbereitschaft der Familien war großartig, sodass am Nikolaustag gut 70 weihnachtliche verpackte Schuhkartons an die Mitarbeiter im Tafelladen abgegeben werden konnten. Nach der feierlichen Geschenkübergabe ging es nach einer kurzen Pause auf dem Spielplatz und einer kleinen Stärkung auf dem Weihnachtsmarkt zurück an die Schule. Im Tafelladen wurden die ersten Geschenke bereits an bedürftige Familien verteilt.