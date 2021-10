Neuwahlen beim Phila-Club

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung des Phila-Clubs Ravensburg/Weingarten konnte der 1. Vorsitzende Adwin Fedkenhauer gut ein Viertel der eingeladenen Mitglieder begrüßen. In seinem Bericht erwähnte er, dass viele geplante Veranstaltungen coronabedingt abgesagt werden mussten, allerdings konnte die 100-Jahrfeier des Vereins in einem sehr schönen, geselligen Rahmen im Gasthaus Hasen in Berg gefeiert werden. Günther Markert konnte in seinem Kassenbericht auf eine solide Finanzlage hinweisen. Zügig führte Hans Götz als Wahlleiter die Neuwahlen durch, die alle einstimmig erfolgten. So wurde Adwin Fedkenhauer wieder zum 1. Vorsitzenden bestimmt, Dr. Bernhard Pritzlaff zum 2. Vorsitzenden, das Amt des Kassiers übernimmt weiterhin Günther Markert und das des Schriftführers nun Toni Stärk. Als Kassenprüfer fungieren wieder Wolfgang Dettling und Markus Martin. In den Ausschuss wurden Manfred Rheinländer, Peter Harreiter, Andreas Huber, Walter Rogg und Peter Göttner gewählt.

Für langjährige Mitgliedschaft konnten folgende Personen geehrt werden: für 10 Jahre Andreas Huber, für 15 Jahre Günther Markert, für 25 Jahre Dr. Lienhard Dieterle und für 50 Jahre Reinhard Bischoff.

Ausführlich wurde anschließend über die künftige Arbeit des Vereins diskutiert. Ralf Härtel nannte dabei verschiedene Problembereiche, die teilweise in der älter werdenden Mitgliederschaft begründet sind. So dürfte künftig die große Börse aus arbeitstechnischen Gründen kaum noch durchgeführt werden können. Positiv bewertet wurde die diesjährige Aktion zum Tag der Briefmarke mit sehenswerten Beiträgen der Vereinsmitglieder und der Ausstellung zum Thema „Schützt den Altdorfer Wald“. Auch die Aktion mit den eigens hergestellten Individualmarken zum Thema war ein voller Erfolg. Alle Bogen mit den zehn 80-Cent Marken haben ihre Liebhaber gefunden. Die Weihnachtsfeier des Phila-Clubs findet am 5. Dezember 2021 im Achstüble in Baienfurt statt.