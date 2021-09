Neuwahlen bei der CDU Eschach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die CDU Eschach hatte zur Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Oberhofen eingeladen. Der stellvertretende Vorsitzende Markus Brunner berichtete über die Veranstaltungen der CDU Eschach seit der letzten Wahl. Leider konnten viele Veranstaltungen aufgrund der Corona Pandemie nicht stattfinden. Nun da es viele geimpfte gibt können wieder Veranstaltungen geplant werden corona gerecht.

Der neue Kassier Max Sauter übernahm die Aufgabe von Eberhard Haug und verlas den Bericht. Die Neuwahlen bestätigten das alte und bewährte Führungstrio als Vorsitzenden Bernhard Rückgauer mit seinen zwei stellvertretenden Vorsitzenden Markus Brunner und Glenn Fugel. Als Beisitzer wurden gewählt Berthold Biegger, Winfried Leiprecht, Dimo Koppe und Dieter Weishaupt. Ausgeschieden aus dem Vorstand ist August Barsteiner und Eberhard Haug. Markus Brunner wie ist darauf hin, dass beide langjährig die CDU wertvoll mit ihrer Arbeit unterstützt haben.

Als Gastredner der Veranstaltung war der Bundestagsabgeordnete Axel Müller anwesend, sowie Bundestagsabgeordneter Christian Natterer und Landtagsabgeordneter August Schuler. Axel Müller bekräftigte den Führungsanspruch der CDU "Wir wollen weitermachen!". Es ist wichtig sich mit den inhaltlichen Themen der politischen Mitbewerber auseinanderzusetzen. Der Fokus sollte nicht nur auf die Spitzenkandidaten gesetzt werden. Dazu ist er noch in den kommenden Wochen auf den Märkten, bei Veranstaltungen und bei Wahlkampfständen anzutreffen um die Wähler persönlich zu überzeugen. Hierzu wird er auch kräftig unterstützt durch die CDU Eschach bei den Ständen am Marktplatz. Bundestagsabgeordneter Christian Natterer erklärte in seinem Grußwort, dass es eine sehr hohe Gefahr gibt für den Molldietetunnel wenn ein die Grünen mit in die Bundesregierung kommen.

Der Landtagsabgeordnete und Stadtverbandsvorsitzende August Schuler berichtete von den Sommerprogramm der CDU und den Besuch bei der Firma Kling Automaten von der er gerade kam.

Die nächsten Termine sind ein Ideentreff am 18. November, wo es um die Entwicklungen in Oberhofen gehen wird und am 24.11 ist eine Mitgliederehrung geplant.