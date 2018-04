Neustart für den Minigolfclub

Nach dem Verlust der Heimanlage an der Oberschwabenhalle und dem Abstieg aus der 3. Bundesliga Süd sowie der damit verbundenen Auflösung der Ravensburger Mannschaft hat die neugegründete Spielgemeinschaft MGG Ravensburg/Oberkochen in der Verbandsliga beim Saisonauftakt in Großbottwar mit 663 Schlägen den vierten Platz erspielt. Mannschaftskapitän Thomas Ruff war nicht nur Bester des Sextetts, sondern distanzierte beim zuvor ausgetragenen Auftakt der Seniorenrangliste in Wernau auch die gesamte Konkurrenz des Württembergischen Bahnengolfverbands.

Von einem „traurigen Jahr“ hatte André Bohlmann, der Vorsitzende des 1994 gegründeten MGC Ravensburg, bei der letzten Hauptversammlung des ehemaligen Drittligisten gesprochen. Ein Jahr zuvor noch Vizemeister, standen Bohlmann und Co. vor einem Trümmerhaufen. Da zu dieser Zeit nur zwei Spieler ihr Interesse bekundeten, aktiv am Spielbetrieb mitzuwirken, sah Bohlmann „wenig Sinn“ in einem Verbandsliga-Start, zumal dort zumindest ebenfalls fünf Akteure zur Verfügung stehen müssen. Thomas Ruff überraschte dann mit dem Vorschlag einer Spielgemeinschaft mit dem MGC Oberkochen. „Die Vereine bleiben selbstständig und am Leben und sportlich würde es uns weiterbringen“, so der ehemalige Bundesligaspieler.

In Großbottwar spielten neben Ruff noch Thomas Ill, Benjamin Brechtel und Ulli Hengstberger. Aus Oberkochen gesellten sich Richard Raith und Rudolf Kellner hinzu. Da es sich um eine Anlage der Abteilung 1 handelte (Beton) und „uns diese unbekannt war, weil wir dort das letzte Mal vor 15 Jahren gespielt haben“ (Ruff), wurde keine Spitzenplatzierung erwartet. „Eigentlich wollen wir im ersten Jahr nur nicht absteigen“, sagt Ruff, der die Saison stark begann. Mit 126 (30/32/31/33) Schlägen war der Ravensburger der beste Akteur seines Teams und der zweitbeste des Spieltags, den der 1. MGC Metzingen mit 636 Schlägen gewann. Lediglich Armin Härle vom zweitplatzierten MGSC Wernau war zwei Schläge besser (124).

Ulli Hengstberger und Richard Raith lieferten mit 129 (30/33/37/29) und 131 (31/33/36/31) Schlägen ebenfalls eine starke Leistung ab, Rudolf Kellner (140 – 34/3736/33), Benjamin Brechtel (143 – 35/31/38/39) und vor allem Thomas Ill (152 – 43/35/39/35) blieben hinter den Erwartungen zurück und müssen um ihren Platz kämpfen, wenn die Spielgemeinschaft einmal vollzählig antreten wird können. „Leider macht sich das Fehlen der Heimanlage als Treff und Trainingsort bemerkbar“, meinte Thomas Ruff. „Oberkochen hat noch immer sehr viele Mitglieder, wenn auch zumeist passive, und eine eigene Anlage mit einem tollen Vereinsheim.“

Thomas Ruff, der vor der Saison Angebote aus der 2. Liga ablehnte, spult auch ohne Heimplatz Topleistungen ab und gewann den ersten Spieltag der Senioren-Rangliste in Wernau (Beton). Mit 89 (32/27/30) Schlägen distanzierte er den Ulmer Andreas Neuburger um sechs Schläge und sicherte sich die ersten 40 Punkte für das Gesamtklassement.