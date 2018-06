Neuordnung der Verwaltung kostet 3,5 Millionen mehr

Die Neuordnung der Verwaltungsstandorte in Ravensburg kostet rund 3,5 Millionen Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Nicht nur der Umbau des alten Rathauses wird wegen des Brandschutzes 2,5 Millionen Euro teurer als gedacht (die SZ berichtete), auch der Neubau in der Seestraße sowie der Umbau des Lederhauses erhöhen sich um jeweils eine halbe Million Euro. Ravensburger Stadträte werfen dem Bauamt nun Fehlplanung und Überlastung vor.

Die Umstrukturierung der Verwaltungsstandorte und die Rochade der Ämter sollten eigentlich das Vorzeigeprojekt der Stadt Ravensburg werden. „Bürgernäher“ wollte man werden, und „wirtschaftlicher“ – so versprach es zumindest Oberbürgermeister Daniel Rapp in der Vergangenheit immer. Doch dem Ravensburger Gemeinderat musste Rapp in dieser Woche einen weiteren Projektbericht vorlegen, der eine wesentliche Kostenerhöhung aufzeigt.

So steigen die Kosten beim Umbau des Lederhauses um 450000 Euro auf insgesamt 2,5 Millionen Euro an. Die Gründe: Zum einen muss der Fußboden im Erdgeschoss überraschend ausgebaut und erneuert werden; zum anderen bekommt die Tourist-Information, die ins Lederhaus einzieht, eine neue inhaltliche Konzeption. Die Stadt stellt nämlich fest: Eine „moderne, zukunftsfähige Tourist-Information“ muss her – und damit eine neue, umfangreiche IT-Ausstattung. Und die kostet.

Doch damit nicht genug. Auch der Neubau in der Seestraße 7-9 wird 550000 teurer als gedacht. Der neue Gesamtbetrag: acht Millionen Euro. Hier sind die Gründe für die Kostensteigerung laut Projektbericht bei der Entsorgung von kontaminiertem Aushub, zusätzlichen Leistungen beim Rohbau und der notwendigen Erweiterung des Baus wegen der gestiegenen Mitarbeiteranzahl in der Verwaltung zu suchen.

Immerhin bekomme die Stadt für die Sanierung rund 1,5 Millionen Fördergelder vom Land, versuchte der OB im Gemeinderat zu beruhigen. An der Stadt selber blieben also gar nicht so viel Mehrkosten hängen.

„Das ist dilettantisch“

Die Stadträte stimmten dem Beschluss einstimmig zu, jedoch recht unwillig. „Als Privatperson wäre man bei einer solchen Kostenentwicklung am Ende“, konstatierte August Schuler von der CDU. Ironisch fügte er hinzu: „Aber wir sind ja unsere eigene Bank.“ In die Richtung von Bauamt und Baubürgermeister Dirk Bastin sagte Schuler: „Ich habe das Gefühl, das Baudezernat ist personell überlastet.“

Und auch Ulrich Höflacher von den Bürgern für Ravensburg kritisierte das planerische Vorgehen des Bauamtes mit den Worten: „Das ist dilettantisch.“ Höflacher zufolge hätte der Architekt die alten Unterlagen im Archiv studieren müssen. „Dann weiß man auch, was auf einen zukommt, und erlebt keine Überraschungen“, meinte Höflacher und spielte damit auch auf das historische Rathaus an, bei dem weitere Brandschutzmaßnahmen die Stadt jetzt teuer zu stehen kommen.

SPD-Fraktionschef Frank Walser beließ es bei der nüchternen Feststellung: „Es kommt teurer, es kommt später und es kommt anders.“ Rainer Frank von der Unabhängigen Liste tat seine Befürchtungen kund, dass es neben der Marienplatztiefgarage nun ein zweites unkalkulierbares Projekt in der Stadt geben könnte. Frank: „Wir wollen kein zweites schwarzes Loch.“