Diese Auswärtshürde hat die Ravensburg Razorbacks vor keine Probleme gestellt: Der souveräne Tabellenführer in der German Football League 2 Süd gewann am Sonntagnachmittag bei den Albershausen Crusaders klar und deutlich mit 69:14. Es war nach dem Ende einer kurzen Sommerpause der neunte Sieg im neunten Saisonspiel. „Das war ein wichtiges Spiel, um nach der Pause wieder in Schwung zu kommen“, freute sich Razorbacks-Kapitän Sebastian Trabold über den Sieg.

Dieses Mal überstanden die Razorbacks sogar die Anfangsphase unbeschadet. Im Hinspiel in Ravensburg hatten sie in den ersten drei Minuten zwei Touchdowns kassiert, bevor sie einen Sturmlauf starteten und noch haushoch gewannen. In Albershausen mussten sie nur einen Fieldgoalversuch der Crusaders überstehen – und diesen verwandelten die Gastgeber nicht einmal.

Anders die Razorbacks, obwohl sie etwas Anlaufzeit benötigten. „Wir haben eine Weile gebraucht, um in Tritt zu kommen“, sagte Trabold. Erst kurz vor Ende des ersten Viertels erreichte ein Pass von Quarterback Garreth Dellechiaie den Wide Receiver Michael Mayer, der den kurzen Weg in die Endzone problemlos schaffte. Mitte des zweiten Viertels war es Dellechiaie selbst, der das Ei in die Endzone trug – zur beruhigenden 14:0-Führung für die Ravensburger.

Richtig was los war dann kurz vor der Halbzeit. Erst trug Running Back Malik Norman den Ball die wenigen letzten Yards in die Endzone. Nach verschossenem Fieldgoal hieß es 20:0. Dann erzielten die Crusaders durch einen Kick-off-Return über 90 Yards durch Nik Kelly ihre ersten Punkte. Ein Monsterwurf von Dellechiaie wenige Sekunden vor der Pause auf Jevonte Alexander stellte die alten Verhältnisse aber wieder her. Durch ein Zwei-Punkte-Spiel von Norman stand es 28:7 nach zwei Vierteln. Dem neunten Sieg im neunten Spiel der Ravensburger schien absolut nichts mehr im Wege zu stehen.

Unwiderstehlicher Lauf

Zweifel am Siegeswillen ließen die Razorbacks auch in der zweiten Halbzeit nicht aufkommen. Einen kurzen Pass an der 40-Yard-Linie verwertete Malik Norman mit einem seiner unwiderstehlichen Läufe in die Endzone – mit Zusatzpunkt stand es nun 35:7. Das war zwar nicht das beeindruckende Ergebnis aus der Vorrunde, als es zu diesem Zeitpunkt 62:28 stand, aber: Immerhin setzte dieses Mal kein Gewitter der Partie ein frühes Ende. So konnten die Razorbacks weiter etwas für ihr Punktekonto tun.

Zuerst waren zwar die Albershausener mit einem Touchdown dran, dann aber tat Malik Norman wieder das, was er am liebsten macht: schnell übers Feld rennen. 60 Yards lang konnte er sich mit dem Ball in der Hand auf den nächsten Touchdown freuen – 42:14. Bis zu den nächsten Punkten dauerte es nicht lange, Christian Steffani war für die Razorbacks erfolgreich.

Im letzten Viertel durfte auch Andreas Lo Meo-Engelbrecht sich in die Liste derer eintragen, die einen Ball in der Endzone fingen – plus Zusatzpunkt stand es somit 56:14. Dellechiaie und Mayer schraubten das Ergebnis auf 69:14, wobei beim letzten Versuch der Kick von Patrick Bloching links neben die Stange ging. Das war aber höchstens deshalb bedauerlich, weil die Razorbacks es dadurch verpassten, zum zweiten Mal in dieser Saison – nach dem 78:70-Sieg gegen Nürnberg – die 70-Punkte-Marke zu knacken.