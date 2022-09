Neunjähriges Kind bei Auffahrunfall verletzt

Ein neunjähriges Kind wurde bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 18 Uhr in der Ulmer Straße leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Ein 53-jähriger Skoda-Superb-Fahrer erkannte offenbar zu spät, dass eine vorausfahrende 43-Jährige in einem Skoda Enyaq an der Einmündung zur B 32 aufgrund Querverkehrs anhalten musste und fuhr auf. Die Neunjährige, die sich an Bord des Skoda Enyaq befand, wurde durch die Kollision verletzt und von der 43-Jährigen im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.