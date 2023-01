Neujahrskonzert im Konzerthaus Ravensburg

Dem Zauber des Barocks geben sich Dirigent Georg Mais und das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim in ihrem Neujahrskonzert am Samstag,14. Januar, um 19 Uhr im Konzerthaus Ravensburg hin. Wie in vielen Werken der Barockzeit verleiht das Soloinstrument Oboe diesem Programm einen besonderen Glanz. Das Konzert für Oboe und Orchester in d-Moll von Alessandro Marcello und das Konzert für Oboe d'amore, Streicher und basso continuo in A-Dur von Johann Sebastian Bach stehen im Mittelpunkt des Programms. Solistin des Abends ist Johanna Stier,Solo Oboistin der NDR Radiophilharmonie (Foto: Philippe Schwarz), . Georg Mais führt durch das festliche Konzertprogramm. Karten kosten 27, 24 sowie 21 Euro und ermäßigt. Mehr Informationen gibt es unter www.ravensburg.de/spielzeit. Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei der Tourist Information Ravensburg, Ticket-Hotline 0751/82-800, Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr und Samstag 9.30 bis 13 Uhr, und jederzeit online auf www.reservix.de